L’asciutta creatività di Prada, la gentilezza festaiola di Etro, il gusto sottile di Tod’s

La parola d'ordine della stagione, ormai è chiaro, è concretezza. Protagonista assoluto, senza troppi svolazzi e preamboli, è il prodotto: nudo, crudo, desiderabile nella sua autoevidente semplicità. Per alcuni ciò significa ritorno all'essenza, per altri reiterazione dei codici identitari.

Miuccia Prada e Raf Simons, direttori creativi a quattro mani di Prada, si concentrano su ciò che è utile. Dice la signora, a conclusione di una sfilata di pradissima asciuttezza, modernista, tesa, priva di ogni sorta di orpello ad eccezione del logo in tono e di svolazzanti colletti a punte lunghe che planano su tutto: «Nei momenti seri bisogna lavorare seriamente, con responsabilità. Non c'è spazio per inutile creatività. La creatività ha senso ed è utile solo quando scopre cose nuove». Sulla passerella, di nuovo c'è poco in effetti, eppure è tutto insieme nuovissimo e già visto nel gioco inesorabile, matematico-architettonico, delle proporzioni: i bomber si accorciano e gonfiano, oppure si allungano in volumi da alta moda; i montgomery e i parka si rastremano in lunghissimi astucci che custodiscono il corpo ossuto; gli abiti hanno un disegno netto, irreprensibile; i cappotti appiombano come scatole. Le idee chiave sono comfort, esagerazione e intimità, sicché i piumini sono immaginati come nude imbottiture di cuscino, mentre le silhouette sono ora amplificate, ora attenuate.

Il cambio continuo di prospettiva include il set, con il tetto che si alza facendo passare l'immensa stanza dall’intimità claustrofobica alla grandiosità della cubatura verticale accentuata dagli chandelier modernisti, e poi si riabbassa. Ma pur sempre di Prada si tratta, per cui il pensiero in apparenza lineare fa glitch e sbalzi continui. L'efficienza, così fredda e coriacea, così come la concentrazione sugli archetipi, è contraddetta da una vena palpabile di fragilità, da una ossessione estetica per la gioventù adolescente e implume: protagonista vero è lo sterno, sempre nudo e ossuto, in vista sotto i cappotti e le giacche, esibito senza tema di martirio. È una questione di gesti, e questa collezione è duale, perché parla del vestirsi ma suggerisce lo svestirsi, e perché gli autori sono due, e si vede. È pradissima ma anche raffissima. «Un movimento, e il colletto si stacca», chiosa Raf Simons, elettrizzato, sul particolare che più gli sta a cuore.

Altro forza centripeta di questa tornata di sfilate, è il richiamo alla sfera domestica, alla sicurezza sonnolenta di coperte e cuscini, alle memorie d'infanzia: paradossale, in qualche modo, visto che dopo lo iato pandemico ci si aspettava una generale propulsione verso l'avventura, la festa, altri lidi. Comprensibile, pure: in momenti difficili urge qualcosa di rassicurante, senza dire che la spinta in fuori e il desiderio di rimanere tra le quattro mura di casa possono anche non contraddirsi.

La collezione di Etro, prima prova al maschile del nuovo direttore creativo Marco De Vincenzo, ad esempio, sa un po' di party in casa. È festaiola ed escapista quel tanto che basta, perché magari il viaggio che si suggerisce è tutto intorno ad una camera, e la grande borsa di feltro può servire per arredare l'angolo della stanza o andar per strada, e cosí gli zoccoli, anch'essi di feltro. De Vincenzo sceglie come campo di azione semantica la casa, e lo fa esplodere nelle due direzioni della casa di moda e dell'ambiente familiare. Lo show si svolge in un capannone, tra pezze e rotoli di stoffa, e questo richiama le origini di Etro, che affondano proprio nel tessuto.