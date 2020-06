L’ascolto della radio torna a crescere forte: +20% rispetto al lockdown

Presentata la ricerca realizzata da Gfk Italia per conto di Ter - tavolo editori radio - “L’'ascolto della radio al tempo del covid - fase 2”. Le rilevazioni del terzo trimestre dell'indagine principale di Radio Ter 2020 partono il 16 giugno 2020



2' di lettura

Dopo l'indagine “L'ascolto della radio al tempo del Covid – Fase 1”, realizzata da Gfk per Ter nel pieno del lockdown e presentata il 16 aprile, Ter ha commissionato una seconda indagine per tracciare l'evoluzione dell'ascolto della radio durante l'attuale Fase 2 dell'emergenza sanitaria.



I risultati sono stati illustrati giovedì 4 giugno da Giorgio Licastro, responsabile dell'area media di GfK Italia, per conto di TER, nel corso di un evento audiovideo.

La Fase 2 dà il via a un importante recupero della mobilità degli italiani, che si riflette immediatamente in un incremento della fruizione del mezzo radio. Gli ascolti crescono progressivamente di settimana in settimana, fino a raggiungere, nell'ultimo periodo, un +20% rispetto alla fase di lockdown, con frequenze di ascolto che si riavvicinano ai livelli pre-Covid.



La decisa – anche se non ancora completa - ripresa dell'utilizzo delle auto ha determinato una rivincita dell'autoradio, che torna a confermarsi una piattaforma chiave per la diffusione dell'ascolto.



Rimangono in campo le nuove modalità e i nuovi comportamenti d'ascolto sviluppati in condizioni di mobilità ridotta.