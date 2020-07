L’Asia traina la risalita del made in Italy

In termini geografici un primo dato interessante riguarda la Cina, dove i volumi (-3,3%) sono praticamente tornati ai livelli 2019. Riparte (+4,7%) anche la Svizzera, segnalando probabilmente (i dati settoriali non sono disponibili) un ritorno alla crescita per farmaceutica e pelletteria (Berna è hub di transito tipico per questi prodotti) , così come in crescita di oltre otto punti è il Giappone.

Se Cina e Giappone, paesi in cui Covid è sotto controllo, sostengono il made in Italy, l’effetto opposto si verifica per paesi che hanno ricevuto più in là nel tempo l’impatto più devastante. Come Stati Uniti (-22,4%), India (-33,1%) o America Latina (-32,7%).

Record Italia per export vino nonostante Covid-19

A frenare su base annua a giugno sono anche le importazioni (-17%, mentre rispetto a maggio c’è un +20%, grazie alla spinta di energia, beni durevoli e strumentali) e così la stima del saldo commerciale del mese è pari a +4.436 milioni (era +4.994 milioni a giugno 2019).