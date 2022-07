L'Aspromonte terra antica e di gusto

Quando il mare e i monti si uniscono in un connubio felice si arriva nel Parco nazionale dell’Aspromonte. Al verde rigoglioso e al mistero di un panorama selvaggio si alternano terreni rocciosi, oasi di vegetazione, laghetti del benessere e sopratutto terrazze sul mare, i caratteristici piani dell’Aspromonte dal quale dall'alto si ammirano i due mari: il Tirreno e lo Ionio. In questo patrimonio naturale che si estende per quasi 80.000 ettari sono numerosi i percorsi alla scoperta dei suoi angoli e delle sue tradizioni. Una porta di accesso è Santa Cristina D'Aspromonte per arrivare ai Boschi delle Fate di Gambare. Da provare la cucina dello chef stella Michelin Nino Rossi. Il suo Qafiz proprio a Santa Cristina D'Aspromonte è un'immersione nei sapori del territorio perchè racconta l’identità e la storia dell’Aspromonte. Tanto che l’Ente Parco Dell'Aspromonte lo ha nominato primo “Ambasciatore del Parco Nazionale dell’Aspromonte nel mondo.

