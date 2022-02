L’assegno unico spetta anche per i figli universitari con redditi sotto 8mila euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Domanda. Mio figlio ha 20 anni, frequenta l'università e percepisce un reddito annuo da locazione di immobili pari a 6mila euro. Io ho diritto all'assegno unico oppure ne sono escluso?

M.C. - Milano

Risposta. L'assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari con figli al ricorrere di determinate condizioni. Nelle famiglie con figli maggiorenni l'assegno spetta per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

– frequenti un corso di formazione scolastica o professionale,oppure un corso di laurea;

– svolga un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a ottomila euro annui;

– sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;

– svolga il servizio civile universale.

Inoltre, l'assegno spetta per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Nel caso prospettato, il genitore potrà percepire l'assegno unico per il figlio maggiorenne, fino al compimento del 21° anno di età, in quanto il giovane frequenta un corso di laurea e possiede un reddito inferiore a 8mila euro annui.

