L’Assegno unico universale non sarà risolutivo, ma può essere un inizio

All’interno del quadro europeo l’Italia è stata a lungo uno dei Paesi che maggiormente hanno sofferto di un insieme debole, frammentato e disomogeneo di politiche familiari e a sostegno delle nuove generazioni. La conseguenza è stata una maggiore crescita degli squilibri demografici, un’accentuazione delle diseguaglianze sociali, oltre che generazionali e di genere. Una delle principali novità su questo fronte è l’Assegno unico e universale (Auu), istituito con l’obiettivo di «favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile». A tale misura il portale dei demografi italiani (Neodemos.info) ha dedicato un ebook – appena pubblicato e liberamente accessibile – che ne presenta caratteristiche, potenzialità e limiti, anche in modo comparativo con misure analoghe adottate in altri Paesi (Portogallo, Spagna, Francia, Regno Unito, Svezia, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Russia). Nello stesso volume viene sottolineato come l’Auu non sia la bacchetta magica in grado di riallineare l’Italia ai percorsi più virtuosi in Europa,

ma possa costituire il punto di partenza di un processo che va in tale direzione.

Le politiche familiari, per essere solide ed efficaci, devono essere costruite su due assi ben integrati tra di loro: quello delle misure di armonizzazione tra lavoro e famiglia, da un lato, e quello del sostegno economico alle necessità di cura e crescita dei figli, dall’altro. Una nuova nascita comporta implicazioni rilevanti sia sull’organizzazione familiare, in termine di gestione di tempi e condivisione di carichi, sia sulla condizione economica. La carenza di strumenti adeguati porta a rivedere al ribasso il numero di figli desiderato, induce a rinunce nella carriera lavorativa ed espone a maggior rischio di povertà. La presenza, invece, di politiche efficaci consente alle coppie di realizzare scelte che contribuiscono a rafforzare in modo interdipendente gli indicatori demografici, economici e sociali nel territorio

in cui vivono.

L’Auu va, quindi, considerato come uno degli ingranaggi principali di un sistema organico di misure che creano un contesto favorevole per la natalità e il benessere relazionale ed economico delle famiglie. Se è vero che i trasferimenti monetari non possono essere considerati, di per sé, il motivo che porta ad avere un figlio, è altrettanto vero che quando sono ben mirati e commisurati aiutano a ridurre l’incertezza nel processo decisionale di chi desidera averlo.

Come mostrano i dati e le analisi riportate nell’ebook edito da Neodemos, perché il sostegno economico si configuri come uno strumento di politica familiare in senso proprio – non solo di contrasto alla povertà, ma di efficace sostegno alle scelte e alle responsabilità genitoriali – deve essere strutturale e non occasionale, universale e non destinato solo ad alcune categorie, percepito come un aiuto non simbolico ma sostanziale anche dal ceto medio, oltre che chiaro e facilmente accessibile a tutti.

Il disegno di legge che contiene l’Auu italiano ha ottenuto il 30 marzo 2021 il via libera definitivo dal Senato (la Legge n.46 del 1° aprile 2021 contiene la delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico). La complessità del passaggio a un nuovo sistema fiscale ha però portato a rinviare al primo gennaio 2022 l’avvio a regime. Nel frattempo è stata realizzata una misura-ponte entrata in vigore il primo luglio 2021 (Legge n.112 del 30 luglio 2021).