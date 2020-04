L’assemblea del Sole 24 Ore approva il bilancio 2019 Presentati i risultati consolidati, già approvati dal Cda del 26 marzo 2020: il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2019 con un risultato netto negativo per 1,2 milioni

1' di lettura

L'Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 Ore Spa, riunita ieri in sede ordinaria sotto la presidenza di Edoardo Garrone, ha approvato il bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 con una perdita di esercizio pari a 30.351 euro ripianata mediante utilizzo della “Riserva sovraprezzo azioni” per un corrispondente importo.



Sono stati presentati i risultati consolidati, già approvati dal Cda del 26 marzo 2020: il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2019 con un risultato netto negativo per 1,2 milioni che si confronta con un risultato negativo per 6 milioni del 2018; il margine operativo lordo (ebitda) del 2019 è positivo per 21 milioni e si confronta con un ebitda positivo per 7,0 milioni del 2018. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è pari a 36,6 milioni, in diminuzione di 1,8 milioni rispetto al 1° gennaio 2019.

L'assemblea ha anche deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione relativa ai compensi corrisposti nel corso dell'esercizio di riferimento.

Sempre ieri si è riunita l'Assemblea degli Azionisti titolari delle azioni speciali, che ha confermato quale Rappresentante Comune Marco Pedretti per tre esercizi; il suo compenso è stato confermato in 10mila euro lordi annui.