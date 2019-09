L’assenzio è rinato, viaggio alla ricerca della vera fata verde di Maurizio Maestrelli

3' di lettura

Nessun distillato al mondo ha una storia romanzesca come l’assenzio. Il successo folgorante e la damnatio memoriae, l’abuso tra le classi popolari e la fonte d’ispirazione delle passioni e dei versi dei poeti “maledetti” come Verlaine e Rimbaud, il periodo d’oro immortalato in quadri d’autore e poesie celebrative. E poi, da un giorno all’altro, l’oblio.

Ma che cos’è esattamente l’assenzio e come è potuto tornare alla ribalta dopo essere stato dichiarato illegale in Svizzera, nel 1910, e successivamente in Francia, dal 1915 fino al 2011? Si tratta di un distillato prodotto con una tecnica simile a quella con la quale si fa il London Dry Gin ovvero una infusione in alcol di botaniche successivamente ridistillata senza aggiunta di zuccheri o di aromi. Le botaniche scelte sono diverse: si va dall’artemisia all’anice verde, dai semi di finocchio alla melissa, dall’anice stellato alla menta. Famosissimo in Francia è in realtà nato in Svizzera nel Canton Giura per scopi curativi. Nella Val-de-Travers la distillazione casalinga, utilizzando le erbe del luogo, è sempre stata tramandata di generazione in generazione ma l’esplosione del fenomeno assenzio nel XIX secolo si deve in realtà a un’azienda tutt’ora famosissima nel mondo, la distilleria Pernod di Pontarlier, situata proprio poco oltre il confine francese della Val-de-Travers. La bevanda divenne un vero e proprio simbolo del secolo per il gusto, dominato da un chiaro sentore di anice, per le modalità di consumo, la fontanella d’acqua dalla quale spillare un rivolo sottile che scioglieva la zolletta di zucchero e terminava nel calice dove si trovava la dose di assenzio. Ma soprattutto per la sua popolarità interclassista.

Il successo e poi l’oblio

Nei caffè parigini bevevano assenzio operai e militari, poeti come Verlaine e Rimbaud e artisti come Manet e Van Gogh. L’assenzio compariva in versi e in quadri e se ne beveva quantità enormi creando spesso una forma di dipendenza che sembra fosse data da un alcaloide contenuto nell’artemisia. La “fata verde” divenne ben presto un competitor formidabile per qualsiasi altra bevanda alcolica. Fosse vino, birra, liquore o un altro distillato. Tanto che, complice una triste vicenda familiare conclusasi con un omicidio, arrivò il momento in cui si decise di metterla al bando. Oggi si ritiene che, più dell’omicidio in questione, fosse la “guerra” mossa dai competitor a seppellire l’assenzio. Una guerra legale e una guerra di comunicazione. Anche dopo il bando infatti, l’assenzio continuò a mantenere a lungo un’immagine paragonabile solo a quella di una droga.

Dalla fontanella ai cocktail