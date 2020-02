L'assetto demografico dell'Italia / Migrazioni interne uno dei motivi dello spopolamento nel Sud

(Cristiano Laruffa)

Nel Mezzogiorno il bilancio demografico complessivo presenta per l'ennesima volta (dal 2014) segno negativo (-129mila residenti, pari al -6,3 per mille abitanti). A questa situazione concorrono sia le poste demografiche relative alla dinamica naturale (-2,9 per mille), sia soprattutto quelle relative alle migrazioni interne (-3,8 per mille).