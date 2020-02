L'assetto demografico dell'Italia / Non si arresta il calo della popolazione

Non si arresta il calo della popolazione italiana. Al primo gennaio 2020 i residenti ammontano a 60 milioni 317mila, 116mila in meno su base annua. La popolazione, che risulta ininterrottamente in calo da cinque anni consecutivi, registra nel 2019 una riduzione pari al -1,9 per mille residenti. Il calo della popolazione si concentra prevalentemente nel Mezzogiorno (-6,3 per mille) e in misura inferiore nel Centro (-2,2 per mille). Al contrario, prosegue il processo di crescita della popolazione nel Nord (+1,4 per mille).