L’astrofisica che ha scelto l’impresa e crede nella frontiera della space economy

«Mio padre Leonardo era un artigiano autodidatta che ha posato i pavimenti in legno in molti uffici delle Generali e in molti bar storici di Trieste. Mia madre Gianna, con il diploma in ragioneria, teneva la contabilità della ditta di famiglia. Io ho studiato fisica e sono diventata una scienziata. Questa è una città di commercianti e di pensatori, di uomini d’azienda e di donne emancipate che, per le loro libertà e la loro determinazione, a lungo sono state considerate di facili costumi, mentre invece erano soltanto indipendenti e di carattere. Trieste è sia di mare sia di terra ferma. Nella sua anima contiene il Mediterraneo, ma ha dentro anche il Nord e l’Est Europa. Qui si trovano la materialità delle navi e dei cantieri e l’immaterialità dei numeri e delle assicurazioni. Sono diventata imprenditrice perché amo tutto questo, come amo l’Italia, per quanto ne veda i limiti. Mi piacerebbe che la mia azienda, che è ancora piccola, si sviluppasse anche per rompere questi limiti e per fare germogliare e crescere nuove piante tecnoindustriali nel nostro Paese. Perché dobbiamo pensare che soltanto gli altri possano operare sulla frontiera tecnologica? Anche noi siamo in grado di farlo».

Il ruolo nella Space Economy

Anna Gregorio, classe 1967, è una donna che ha il suo primo riferimento nel cielo. Insegna all’università di Trieste (il suo corso si chiama Laboratorio di astrofisica spaziale) ed è stata, negli ultimi quindici anni, una delle maggiori protagoniste europee della ricerca sullo spazio: ha avuto un ruolo operativo significativo nel concepimento e nel lancio, nel 2009, del satellite Planck della Agenzia Spaziale Europea curandone gli strumenti di misurazione e, adesso, ha una posizione ancora più centrale e strategica – nella gerarchia e nel coordinamento manageriale e scientifico della strumentazione, della elaborazione e della misurazione dei dati – nel caso di Euclid, il satellite telescopio che verrà messo in orbita non prima di un anno. Ma Anna è anche una delle prime imprenditrici europee a muoversi nella Space Economy (l’economia dello spazio) attraverso la Picosats, una società specializzata nella progettazione e nella realizzazione di radio ad alte frequenze miniaturizzate per piccoli satelliti.

Il suo rapporto con Trieste

Siamo allo Yacht Club Adriaco, uno dei più antichi del Paese: «Io e mio marito Stefano ci siamo conosciuti a quindici anni. Lui è membro della Società Triestina della Vela, che sta proprio qui accanto. Con la nostra barca, Lola, d’estate usciamo tutti i finesettimana. Abbiamo fatto il pranzo di nozze qui». La giornata è luminosa, il cielo sopra Trieste è blu cobalto, il mare è calmo, non fa freddo e la bora non soffia. «Oggi Claudio Magris non c’è. Capita che, a mezzogiorno, venga a mangiare», racconta mentre ci sediamo nella sala da pranzo del circolo. Sullo sfondo, si scorgono le montagne della Carnia e dell’Austria.

Questi legni, velluti e ori sembrano depurati da ogni forma di implicito barocco e da qualunque esplicita pretenziosità e compongono un ambiente borghese, nella accezione triestina del termine: ricchezza e prosperità ma anche un senso popolare – non popolano – delle cose, la professione su un piano non dissimile dallo sport (la barca qui non è uno status symbol per pochi, ma è la quotidianità per tanti) e il denaro mai superiore alla cultura, perché anche questa è la lezione di una città in cui ci si scappellava con egual senso di dignità davanti ai membri delle famiglie delle Generali e della Riunione Adriatica di Sicurtà (i Morpurgo e i Levi Della Vida, i Ralli e i Frigessi) e si incontravano per strada e nei caffè Italo Svevo e James Joyce, Marcello Dudovich e Umberto Saba.

«Per antipasto potremmo prendere dei sardoni impanati e, poi, come piatto principale, del pescato del giorno», propone Anna. Vada per i sardoni impanati. Intanto, il cameriere del circolo porta un bicchiere di malvasia friulana: «Va bene per ogni tipo di pesce», dice.