L’attacco della Camera di commercio europea in Cina: «Basta società zombie» Tocca alle società statali cinesi, stavolta, l'amara sorte di finire nel mirino del Position Paper della Camera di commercio europea in Cina, edizione 2019-2020 presieduta dal tedesco Jorge Wuttke. Una zavorra scomoda per la crescita cinese, in certi casi si tratta di entità talmente improduttive da essere paragonate a “zombie” di Rita Fatiguso

Tocca alle società statali cinesi, stavolta, l'amara sorte di finire nel mirino del Position Paper della Camera di commercio europea in Cina, edizione 2019-2020 presieduta dal tedesco Jorge Wuttke. Una zavorra scomoda per la crescita cinese, in certi casi si tratta di entità talmente improduttive da essere paragonate a “zombie”, infatti proprio le società statali secondo la Camera rappresentano il vero ostacolo per una sana competizione tra aziende straniere e locali. C'è bisogno di riforme – sostiene il Position Paper 2019-2020– in particolare in questo campo, dove le riforme finora hanno comportato – al contrario - un accorpamento di società statali che le ha rese ancora più grandi e più deboli.

Dove operano gli zombie

Il fenomeno è particolarmente sentito in alcuni settori, dall'energia allo shipping, quindi l'invito a riformarle per davvero, queste realtà improduttive, è in cima alle oltre 800 raccomandazioni dettagliate al Governo cinese, distribuite in 33 tra settori industriali e temi trasversali. Ogni raccomandazione rappresenta una parte delle riforme globali necessarie per migliorare l'ambiente di business in Cina.

Il debutto della neutralità competitiva

In questo contesto, la “neutralità competitiva” fa il suo debutto. La Camera chiede da tempo uguali opportunità. Oggi, invece, deve ripartire dal concetto di “neutralità competitiva”, il principio secondo cui il governo dovrebbe garantire la parità di trattamento a tutte le imprese, indipendentemente dalla proprietà, un concetto “cinese” ribadito da alcuni dei più importanti responsabili politici della Cina negli ultimi mesi.

Ne hanno parlato Zhou Xiaochuan e Yi Gang, ex governatore e governatore attuale della Banca centrale cinese alla fine del 2018, seguiti dalla nuova e potente amministrazione statale per la regolamentazione del mercato, dal Consiglio di Stato e dal premier Li Keqiang che l'ha citata nel suo Work Report 2019.

