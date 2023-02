«L’attacco hacker? Forse un diversivo che nasconde una strategia più complessa»

In effetti, le segnalazioni di ransomware nel nostro Paese sono state pochissime e la maggior parte dei server colpiti erano degli honeypot, server trappola disseminati in Internet dalle agenzie e aziende specializzate in sicurezza per intercettare eventuali attacchi e osservare il comportamento dei pirati. Cosa è successo?

«Credo che esista la possibilità concreta che gli attacchi ransomware fossero solo un diversivo per indurre a credere chi non fosse stato colpito d'esser stato risparmiato dalla campagna d'attacco, ma non c'è nessuna garanzia in questo senso. Chi ci assicura che, invece, i server colpiti non fossero molti di più, ma invece di ricevere un ransomware non siano stati destinatari di un malware silente pensato per spiare l'organizzazione proprietaria e carpirne le informazioni?»

VMware vanta installazioni in aree sensibili e centrali dei sistemi informatici di moltissime aziende e di ministeri o organi statali. Potrebbero essere i dati il vero obiettivo?

«Non possiamo saperlo con certezza e quello che mi preoccupa è che se si è trattato di un diversivo, sembrerebbe aver funzionato benissimo: non vedo preoccupazione e azioni di controllo prese dalle aziende e dal governo per scartare questa ipotesi. Anche perché il software attaccato è spesso usato per la gestione dei backup, un bersaglio ghiotto per criminali informatici e hacker di stato, dal momento che contengono tutte le informazioni più sensibili».

Cosa bisognerebbe fare per mettere al sicuro l'infrastruttura?