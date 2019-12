L’attacco di Nancy Pelosi al leader dei rep al Senato McConnel In risposta alla lettera di Trump di Redazione Esteri

E' stato duro l'attacco della speaker Nancy Pelosi al leader dei repubblicani al Senato Mitch McConnell, che ha respinto la richiesta dem di nuovi testimoni e ha affermato che non sarà un giudice imparziale, come viene chiesto ai senatori nel loro ruolo di giudici nell'impeachment.

«I padri fondatori, quando scrissero la costituzione, sospettarono che potesse esserci un presidente disonesto», ha osservato Pelosi riferendosi al rimedio dell'impeachment. «Ma non penso che sospettarono che potessimo avere un presidente disonesto e un leader disonesto in Senato nello stesso momento», ha accusato. L'attacco di Pelosi arriva dopo una dichiarazione forte di Trump: “Signora Pelosi, la sua spregevole condotta offende non solo i Padri fondatori ma soprattutto il popolo americano