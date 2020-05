L’attenzione al benessere finanziario dei dipendenti ancora più urgente di Marisa Campagnoli

2' di lettura



La salute finanziaria dei dipendenti è decisiva per il benessere dell'azienda stessa, in quanto incide direttamente sulla produttività dei lavoratori. Nella ricerca “Future of pay” (1800 intervistati in Europa tra dipendenti e imprenditori) realizzata da ADP, società specializzata in gestione delle risorse umane, il 98% dei datori di lavoro europei si dichiara preoccupato di poter continuare a garantire questa salute.

È chiaro, in un periodo come quello che stiamo vivendo, come le persone con preoccupazioni finanziarie siano più sensibili allo stress e persino a problemi di salute fisica. L’attuale situazione dovuta al coronavirus e l’imminente crisi economica aumentano ulteriormente le preoccupazioni sul reddito. È quindi importante che i datori di lavoro assumano questa sfida e che non solo prestino attenzione al benessere finanziario dei propri dipendenti, ma offrano anche scelte per aiutarli nel miglior modo possibile. Se ne sentiva il bisogno anche prima che sorgesse l’attuale crisi, ma l’urgenza è ora aumentata in modo significativo.

I problemi in questo ambito, ovvero quando un dipendente non si sente giustamente pagato o ha problemi economici, hanno un impatto diretto in primis sulle vendite, il cui calo è tangibile per il 53% degli imprenditori intervistati, poi portano a un minor coinvolgimento del dipendente (62%) e conseguentemente a una minore produttività (67%). A seguito della crisi coronavirus e dell’attesa contrazione economica, questo problema diventerà una sfida ancora più importante per i datori di lavoro. Ma come è possibile in un momento in cui le stesse aziende sono a rischio e in cui la cassa integrazione fa da padrona garantire il benessere economico dei propri dipendenti?

Nel concetto di benessere finanziario del dipendente non è incluso solo lo stipendio, che ne è comunque la fetta più importante, ma tutto quello che l’azienda può fare a livello di sostegno, anche psicologico.

L’azienda può svolgere un ruolo importante nell’offrire consigli sull’organizzazione finanziaria, magari con il sostegno di fornitori per la gestione delle paghe o di piani di pensionamento. Negli ultimi anni, molte aziende sono riuscite per esempio a fornire ai dipendenti strumenti informatici per il monitoraggio sanitario al fine di migliorare e ridurre i costi per le cure sanitarie. Simili strumenti per la budgetizzazione e la tracciabilità finanziaria possono rappresentare una naturale estensione di questo sforzo e un’ulteriore estensione a nuovi metodi di pagamento, che possono includere strumenti migliori per tracciare, gestire e pianificare il modo in cui i dipendenti gestiscono e spendono il proprio stipendio. In un tale contesto, il supporto al benessere finanziario potrebbe rappresentare la prossima generazione di vantaggi sul posto di lavoro messo a disposizione da datori di lavoro con una visione lungimirante.

Attenzione quindi a tutti quegli strumenti, anche semplici webinar organizzati con esperti finanziari, che possano aiutare i dipendenti nella gestione delle proprie risorse economiche, in un momento in cui il futuro sembra più che mai incerto. Importante anche il sostegno psicologico, organizzando corsi di mind fitness o veri e propri incontri con un consulente motivazionale/psicologico.

HR Director ADP Italia