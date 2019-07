L’attività agricola tassata a bilancio non sfugge all’applicazione degli Isa

Relativamente alle attività connesse è previsto un proprio Isa, ma tali attività vengono richiamate anche nel quadro dell’agricoltura ai fini della revisione. Ad esempio, per lo svolgimento di attività agrituristiche va compilato il modello AG02S.

Imprese multiattività

In presenza di attività agricole il cui reddito venga determinato forfettariamente (come visto anche nelle pagine precedenti di questo Focus), è come se si fosse in presenza di una “non attività” e quindi non si incorre nel caso di multiattività. Ad esempio se una impresa agricola svolge l’attività di agriturismo in regime forfetario ed il commercio al minuto di prodotti alimentari commercializzati deve compilare l’Isa soltanto per l’attività del commercio.