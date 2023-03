L’Aula del Senato approva all’unanimità il Ddl sull’equo compenso

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il disegno di legge sull'equo compenso è stato approvato ieri all'unanimità, e per alzata di mano, dall'Aula del Senato.

Il disegno di legge, nato su due proposte normative di Fratelli d'Italia e Lega, introduce l'obbligo di una giusta remunerazione per i servizi svolti dai liberi professionisti, e dispone che i cosiddetti contraenti forti, e cioè pubblica amministrazione, imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché le aziende con più di 50 dipendenti, o con un fatturato di oltre 10 milioni di euro debbano corrispondere compensi equi. Gli accordi al di sotto di una soglia predeterminata, patti che vietano al professionista di chiedere acconti in corso d’opera o che gli impongano l’anticipazione delle spese verranno considerati nulli, stessa sorte per clausole o pattuizioni che riconoscano al committente vantaggi sproporzionati.

I commenti

La capogruppo della Lega in commissione Giustizia e relatrice del provvedimento Erika Stefani parla di «una grande conquista».

Loading...

Il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto sottolinea come «L’approvazione all’unanimità al Senato della legge sull’equo compenso ci porta, finalmente, a un passo dalla meta: il riconoscimento della piena dignità economica alle prestazioni professionali. Basta patti leonini ai danni dei professionisti, soprattutto giovani, e basta contratti capestro». Sisto auspica di giungere quanto prima all’approvazione definitiva del testo alla Camera, affinché la politica si dimostri in grado di assicurare ad un comparto importantissimo per il nostro Paese una risposta normativa attesa da troppo tempo.

Secondo iI deputato di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, questa norma porrà un freno alle trattative al ribasso: «finalmente milioni di professionisti potranno godere di una tutela rispetto ai clienti forti».

Questa norma non pone un limite al libero mercato ma, spiega la senatrice di Azione Mariastella Gelmini «quando uno dei due contraenti ha una forza economica più grande del professionista, è evidente che occorre un presidio che garantisca l'equità».