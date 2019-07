L’aumento degli straordinari per la polizia

Quanto alla parte relativa all'ordine pubblico, la Lega ha ottenuto il via libera al cosiddetto 'pacchetto polizia', ovvero una serie di norme a favore della polizia di Stato e dei vigili del fuoco. Tra questo, l'aumento degli straordinari, risorse per il miglioramento e il ricambio del vestiario e aumento dei buoni pasto a 7 euro. Quanto ai gestori di alberghi e di altre strutture ricettive, questi sono tenuti a comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità dei nuovi ospiti entro le 24 ore successive all'arrivo - come già prevede il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - e entro 6 ore nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattr'ore.