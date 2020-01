L’Australia brucia ma il governo nega legami con il climate change Il bilancio tragico: 24 persone morte, milioni di animali in cenere, e miliardi di danni

(Reuters)

Il bilancio degli incendi in Australia è tragico: 24 morti, 10 milioni di ettari distrutti (un’area grande più o meno con la Corea del Sud), 1,400 abitazioni in cenere; 300 milioni di dollari stanziati per far fronte alle richieste di aiuto, 4 miliardi di dollari di danni solo nel sabato nero; quasi 200 piromani arrestati. Ancora: 480 milioni di animali, tra cui 8mila koala, vittime delle fiamme da settembre a ora, stima l’Università di Sidney: mammiferi, uccelli, rettili inceneriti nei bushfire, parola dell’inglese australiano che sta proprio ad indicare gli incendi boschivi piaga da anni in Austalia ma che quest’anno hanno raggiunto proporzioni considerevoli, il tutto aggravato da temperature record fino a 49 gradi con il Bureau of Meteorology che ha dichiarato il 2019 l’anno più caldo della storia, più caldo anche del già 2013 da record.

L’estate degli incendi più devastanti di sempre ha causato negli australiani una crisi emotiva collettiva e ha scatenato un dibattito drammatico tra una parte dell’opinione pubblica e il governo che continua a negare legami diretti con i cambiamenti climatici in corso nel mondo.



Il primo ministro Scott Morrison e il suo ministro per la riduzione delle emissioni, Angus Taylor, ha ribadito che l’Australia non ha bisogno di tagliare le emissioni di carbone per limitare il global warming nonostante la siccità che ormai agffligge da tre anni alcune zone e gli spaventosi incendi di questi giorni.