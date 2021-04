L’Australia cancella la Belt&Road ed esce dal target dei futuri investimenti cinesi

2' di lettura

A un anno dall’inizio delle frizioni tra Canberra e Pechino, l’Australia ha cancellato gli accordi sulla BRI, la Belt& Road Initiative, attivati nello Stato di Victoria con la NDRC, la Commissione per le riforme cinesi, e ora la CASS, l’Accademia delle scienze sociali cinesi, rivela che l’Australia è scesa dal 12esimo al 15esimo posto nella classifica dei 114 Paesi stilata ogni anno. Scendono anche gli USA, a dimostrazione del fatto che il deterioramento delle relazioni incide sulle motivazioni all’investimento.

Australia primo Paese a uscire dalla BRI

La CASS è regina nell’indicare al ministero del Commercio le destinazioni più appetibili per gli investimenti stranieri. La lista dei 114 Paesi monitorati è, di solito, motivo di interesse per capire chi sale e chi scende in classifica.

Loading...

Non è soltanto per “colpa” del peggioramento delle relazioni bilaterali.

L’Australia ha perso tre posizioni il che rende ancora più emblematica la decisione di Canberra, capitale del primo Paese al mondo a cancellare un accordo sulla BRI.

Non solo. Lo Stato di Victoria ha anche cancellato due Memorandum siglati con Siria e Iran, ma sono quelli con la Cina ad essere più gravi dal punto di vista delle conseguenze economiche.