L’Australia infernale: Sainz ultimo all'arrivo in parata di una gara pasticciata come poche

Altro che sognare il bis di Leclerc del 2022: il monegasco in rosso è stato il primo a uscire da questo inferno di gara. E Sainz è arrivato ultimo per una penalità. Melbourne 2023 è stato a dir poco uno dei gran premi più movimentati, brutti e anomali di tutti i tempi. E non solo dal punto di vista della Ferrari e dei suoi tifosi. Uno di quelli che non si ricordano volentieri e che generano polemiche e amarezza a non finire fra team, investitori e pubblico. Mai tre bandiere rosse: un eccesso di scrupolo che ha reso esplosiva l'aria e l'esito di un gran premio che avrebbe potuto avere strascichi ancora nelle prossime ore, ma Ferrari ha rinunciato a protestare.

L'arrivo lanciato dei dodici ‘superstiti' per prendere la bandiera a scacchi chiude la serranda su una delle gare più brutte della storia e dice molto sui cambiamenti di questo sport: apprezzabili nella ricerca della sicurezza assoluta, ma assai discutibili negli effetti su tanti altri parametri di stima dal punto di vista sportivo, tecnico e dello spettacolo. Impossibile elencare tutta l'amarezza per una giornata del genere. Niente ultimi giri ‘veri'. Penultima partenza inutile, con vittime eccellenti come le Alpine: auto demolite per nulla. Tanto si è dovuto azzerare l'effetto di un giro ricco di crash: il finale è stato necessariamente in parata e con l'ordine dei piloti precedente. Tanto valeva chiudere la gara in anticipo: la percentuale sufficiente per dare il punteggio pieno c'era. Perciò poco poco senso dal punto di vista della decisione ritenuta al momento probabimente più conforme. Inevitabili polemiche, insomma, per aver trasformato una gara già mediocre in un vero disastro economico e d'immagine per il circus.

L'incubo di questa mesta domenica era iniziato con il primo start. Tre curve e subito la Ferrari fuori. Pochi secondi e Charles è stato toccato da Stroll alla curva 3, ma senza malizia. Tanto che il rampollo canadese non è stato penalizzato perchè è apparso da subito un contatto di gara regolare. Leclerc si era semplicemente dimostrato troppo ottimista. Lo spazio non c'era. Un errore normale, che ci può stare nella carriera di un pilota e che è sempre da mettere in conto quando si corre in piste cittadine. Ritiro quindi per il ferrarista, a conclusione di un brutto fine settimana già caratterizzato da una polemica sulla sua finestra di uscita durante le Q3, talmente sbagliata da vedersi rallentare durante il giro buono, lasciando quindi più spazio al suo compagno Sainz.

D'altra parte anche Verstappen non si era distinto per una bella partenza: scattato dal via con non poco pattinamento, presto preda di un Russell pronto ad approfittare della situazione. E, in tempo prima che scattasse la safety car già al primo giro, attaccato subito da Hamilton. Anche se il campione del mondo in carica si è lamentato di essere stato ‘spinto' fuori pista, al termine di una giornata del genere, tutto sommato sembra solo un banale capriccio: Verstappen comunque non era uscito dai track limit ed Hamilton con questa manovra ha dato prova di essere tornato nuovamente fiducioso di se stesso e di una macchina precedentemente meno competitiva di quanto sperasse. Secondo colpo di scena al giro 7. La Williams di Albon per puro errore di guida esce di pista in modo da ostruire il tracciato con la coda della sua auto in modo evidente. Da seconda bandiera gialla però si passa in fretta a bandiera rossa. In una prima fase, quindi, Russell e Sainz entrano a cambiare le gomme, pagando per intero il tempo perso e lasciando quindi la leadership a Hamilton, Verstappen e Alonso. Il forse eccessivo provvedimento, non essendoci necessità ricostruttive ma più che altro di pulizia della ghiaia dalla pista, interrompe una prima volta e lungamente il regolare svolgimento del gran premio. Nella pausa, inoltre, chi ha fatto interventi alle monoposto ha potuto beneficiare anche del cambio del musetto.

Dopo oltre 20 minuti riparte la corsa, con solo 8 giri completati e Hamilton che fa il furbetto a rallentare tantissimo il gruppo, andando oggettivamente troppo piano nel riportarsi in griglia. Ci ha messo quasi quattro minuti e quindi la procedura è stata sotto investigazione per eventuale pericolosità nella lentezza.