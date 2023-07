L’Australia nomina la prima donna alla guida della banca centrale: è Michele Bullock

1' di lettura

L’Australia ha nominato la prima donna a capo della banca centrale, silurando l’attuale governatore a vantaggio del suo vice. Tutto questo in mezzo a una protesta dell’opinione pubblica per il forte aumento dei tassi di interesse.

Il tesoriere australiano Jim Chalmers e il primo ministro Anthony Albanese hanno annunciato che Michele Bullock guiderà la Reserve Bank of Australia (Rba) per i prossimi sette anni, avendo scelto di non riconfermare il governatore Philip Lowe per un secondo mandato.

Si fa ancora più nutrita, insomma, la schiera di donne al timone delle banche centrali: soltanto un mese fa la Turchia ha infatti incaricato Hafize Gaye Erkan, ex dirigente bancario negli Stati Uniti. Anche in quel caso si trattò della prima donna al timone della banca centrale nazionale. Ovviamente il caso più celebre di governatore donna, in questo momento storico, è quello di Christine Lagarde alla guida della Bce.

Sono in totale 24 le donne che guidano banche centrali a fronte di un totale di 186 enti: si tratta del numero più alto da quando l’Official Monetary and Financial institutions Forum iniziò il conteggio, una decina di anni fa.