L’australiana Altamin a caccia del litio nei pozzi delle campagne del Lazio

Proprio la carenza e le difficoltà di approvvigionamento, dovuta anche alla crisi geopolitica, ha accelerato il processo di “ricerca” in ambito nazionale ed europeo del materiale “tenero” che si ossida rapidamente a contatto con l’aria e con l’umidità. Nel territorio regionale il primo passo è stato compiuto. L’azienda mineraria ha presentato le richieste per la concessione dei permessi di ricerca e dalla Regione è arrivata anche una prima risposta che esclude tempi lunghi. «È stata confermata l’esclusione dall’obbligo di valutazione di impatto ambientale dei programmi di lavoro per le domande di licenza di progetto Litio Campagnano (una concessione per 1.200 ettari) e Galeria (2.000 ettari) - scrive in una lettera pubblica la Altamin -. La Regione Lazio può ora procedere all’elaborazione delle domande di Licenza di Esplorazione». Il piano interessa un’area che si estende per 3.240 ettari dove sono stati «perforati più di 800 pozzi e sono state campionate salamoie contenenti alti valori di litio». Il progetto segue un percorso avviato negli anni 70 quando vennero realizzati i pozzi alla ricerca di acqua ad alta pressione per la produzione di elettricità e da cui emerse un’alta concentrazione di litio. Seguì quindi un piano di dismissione. Ora però il ritorno, con l’interesse manifestato da nuovi gruppi imprenditoriali. La richiesta presentata alla Regione segue le altre istanze che il gruppo italo-australiano ha depositato anche in Liguria per i siti minerari di Libiola (attivo sino al 1960 a nord est di Sestri Levante e utilizzata per l’estrazione di rame che copriva il 20 per cento del fabbisogno nazionale) e in Emilia Romagna.

Il progetto Litio Campagnano e Galeria Litio non è che l’ultimo tassello di un programma più ampio con cui si punta a riportare la produzione di materie prime in Italia. Sopratutto alla luce della direttiva europea che relativa all’approvvigionamento dei metalli dai mercati esteri in cui possano esserci criticità. «Una volta avviata la campagna di esplorazione con i due pozzi - conclude De Angelis - si potrà passare alla seconda fase che prevede progettazione e piano di investimenti».