L’auto che blocca l’accesso al cortile del condominio è «violenza privata»

Veniva, pertanto, condannato in base all'articolo 610 alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Uno dei motivi del ricorso per cassazione avverso alla sentenza della Corte di merito era l'inosservanza della legge penale, in quanto il rifiuto addebitabile all'imputato non era equiparabile alla violenza o alla minaccia richieste per l'integrazione del reato.

La violenza si esprime anche con i limiti alla libertà

La Corte di Cassazione, richiamando un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura in modo tale da bloccare il passaggio impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione.

Sulla base di tali principi ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

