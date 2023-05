L'auto elettrica da 1000 chilometri di autonomia arriva dalla Cina con la Zeekr 001 We. Speciale auto cinesi

I punti chiave Zeekr 001 WE autonomia oltre i 1000 chilometri

Addio ansia da ricarica. L'auto elettrica cinese Zeekr 001 We ha tutte le qualità per rendere l'auto elettrica paragonabile sul fronte dell'autonomia ad una rivale termica diesel, grazie agli oltre 1000 chilometri a disposizione. Prodotta dal gruppo Geely, al cui interno troviamo brand europei come Volvo, Polestar e Lotus, la Zeekr 001 We ha raggiunto i 1.032 di autonomia secondo il ciclo di omologazione cinese CLTC.

Marchio premium elettrico del gruppo Geely, Zeekr arriverà in Europa entro fine del 2023 in Olanda e Svezia con la commercializzazione della 001 We e del suv X. Costruita sulla piattaforma modulare SEA, utilizzata da altri modelli del gruppo come la Smart #1 (prodotta in una joint venture al 50% con Daimler) o la Lynk&Co 01, la 001 WE è il primo modello Zeekr ad essere alimentato dalle batterie CTO 3.0 Qilin prodotte da CATL accreditate di una capacità fino a 140 kWh con una densità di 255 Wh/kg. Più potenti del 13% rispetto alla versione da 100 kWh (omologate per 741 km), le nuove batterie sono abbinate a due motori elettrici da 544 cavalli e comportano un aumento di prezzo in Cina di circa 13.500 euro rispetto agli accumulatori meno potenti. Costo della Zeekr 01 We da 1000 chilometri di autonomia? In Cina servono circa 53.000 euro, cifra simile a quella necessaria per l'acquisto della Tesla Model 3 Performance da 510 km e 600 km di autonomia.