L’auto elettrica diventa democratica: in aumento l’offerta di tutte le case Sostenibilità. La rivoluzione alla spina continua: sul mercato nuovi modelli a lunga autonomia e dal prezzo abbordabile e concorrenziale anche se il pareggio con le vetture termiche è lontano di Simonluca Pini

Peugeot e-208 da 340 km di autonomia

3' di lettura

La mobilità del futuro dirà addio al motore termico per lasciare spazio a quello elettrico e a batterie agli ioni di litio. Osservando però il parco auto circolante e i numeri delle auto a zero emissioni sulle strade, nei primi quattro mesi del 2019 in Italia la quota invece è dello 0,2% in crescita del +28% rispetto a 12 mesi fa e in Europa, si capisce come la scomparsa dei modelli a benzina e diesel sia ancora molto lontano.

Se fino ad oggi l’elettrico non era ancora alla portata del grande pubblico, anche a causa della scarsità di punti di ricarica sul territorio nazionale, nel futuro a breve termine l’elenco di modelli crescerà rapidamente portando novità dal design convenzionale ma senza pistoni sotto il cofano. In attesa della Fiat 500 elettrica, e della crescita delle reti di ricarica Enel X e Ionity, tra i modelli più interessanti spicca la Peugeot e-208. La compatta francese è mossa da un motore elettrico da 100 kW (pari a 136 cavalli) abbinato a batterie da 50 kWh in grado di garantire un’autonomia fino a 340 chilometri con omologazione Wltp. Costruita sulla piattaforma modulare Cmp, la stessa usata anche dalla Ds3 Crossback e-tense elettrica, si ricarica all’80% in 30 minuti utilizzando colonnine con potenza massima fino a 100 kW.

Il concept di suv compatto elettrico Audi Q4 e-tron che anticipa il modello di serie del 2020.

Sul fronte delle prestazioni accelera da 0 a 50 km/h in 2,8 secondi e da 0 a 100 km/h in 8,1 secondi. La garanzia, che comprende le batterie, è di 8 anni o 160.000 km per il 70% della capacità di carica. Già ordinabile e attesa su strada dal 2020, è offerta al momento da Peugeot con una formula di noleggio a lungo termine da 349 euro al mese per 60 mensilità a cui aggiungere 5.900 euro di anticipo.

Stesso schema tecnico ma differente design per la Opel Corsa-e, già ordinabile online in allestimento First Edition a 32.900 euro. Abbinata ad una dotazione completa, che comprende fra le altre cose anche fari a Led, cerchi da 17”, strumentazione digitale e caricatore da 11 kW, dichiara un’autonomia di 330 km. Prezzi simili per la Mini Cooper Se, venduta a 33.900 euro, prima elettrica del marchio inglese. La vettura, monta una batteria da 32.6 kWh e dichiara un’autonomia di 235 km con omologazione Wltp.

Realizzata sulla piattaforma Ukl sviluppata da Bmw, è spinta da un motore da 135 kW (184 cavalli) e per ricaricare la vettura è possibile usare colonnine e wallbox fino a 50 kW che permette di arrivare all’80% di carica in 35 minuti. Con una presa da 11 kW ci vogliono due ore e mezza per l’80% e tre ore e mezza per arrivare al 100 per cento.