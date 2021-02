L’auto del futuro nasce in Bovisa Al via il simulatore di guida hi-tech da 5 milioni. Ricerca, test di componenti, didattica innovativa tra i target. Ruolo chiave per le imprese. di Luca Orlando

(Lab Immagine Design POLIMI)

Al via il simulatore di guida hi-tech da 5 milioni. Ricerca, test di componenti, didattica innovativa tra i target. Ruolo chiave per le imprese.

3' di lettura

«No, l’università a distanza non basta. E per convincere gli studenti a venire con noi sono due le strade: più qualità e grandi laboratori».

Ferruccio Resta, non ha dubbi. Se altri atenei all’estero stanno valutando o hanno già deciso di proseguire nelle formule “dad” anche dopo l'emergenza, il rettore del Politecnico di Milano ritiene invece indispensabile il confronto, la sperimentazione diretta, l'interazione tra studenti e docenti. E in questa strategia di lungo termine si inserisce l'ultimo investimento dell'ateneo, un maxi-laboratorio dedicato al mondo dell'auto che poggia sul modello più innovativo di simulatore di guida oggi esistente sul mercato.

Loading...

Impegno non banale, uno sforzo da cinque milioni di euro, che vede Regione Lombardia contribuire con due milioni, per realizzare un impianto al servizio della didattica così come del mondo delle imprese. Lo strumento, installato nel polo della Bovisa del Politecnico di Milano, proprio a fianco del Competence center Made, permette di sviluppare diversi filoni di ricerca.

Servirà per la progettazione e costruzione di nuovi veicoli ecologici, per lo sviluppo di componenti con impiego innovativo di materiali, per le applicazioni relative alla dinamica del veicolo, l'ottimizzazione dei consumi, per verificare il funzionamento di sistemi di sicurezza attiva, per le applicazioni di guida autonoma.

L'impianto è infatti in grado di simulare attraverso algoritmi matematici l'interazione del veicolo con l'ambiente circostante, simulando all'interno dell'abitacolo esattamente le stesse sensazioni che il conducente sperimenterebbe in un percorso reale su strada. Per un componentista del settore, ad esempio, sarà così possibile inserire nel sistema la propria innovazione (un freno, un ammortizzatore, un sistema di bilanciamento veicolo), verificando in tempo reale la reazione della vettura a fronte delle modifiche, accelerando in questo modo il time to market correggendo in corsa il prototipo alla luce dei dati acquisiti.