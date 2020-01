L’auto di James Bond potrebbe diventare cinese. Aston Martin piace a Geely e balza in Borsa I cinesi, già proprietari di Lotus si sono offerti di rlevare una quota del marchio inglese di lusso, finito in crisi di Simone Filippetti

Arriva, forse, dalla Cina il cavaliere bianco per Aston Martin. Ed è una vecchia conoscenza del mondo dell’industria automobilistica. Il gruppo Geely, che in passato avrebbe pure tentato di conquistare Fca, ha bussato alla porta della casa inglese che sforna le auto preferite da James Bond ma che hanno vistosamente sbandato.

I cinesi sono già i proprietari di Lotus, altro marchio di auto di lusso finito in crisi, si sono offerti di rilevare una quota di Aston Martin. L’annuncio arriva pochi giorni dopo un preoccupante «allarme utili» sul bilancio 2019 (che vede gli utili dimezzarsi a 110 milioni di sterline), il secondo nel giro di sei mesi della fabbrica inglese, schiacciata da un elevato indebitamento (circa 900 milioni di sterline a fronte di soli 100 miioni di cassa).



Le indiscrezioni, riportate dal quotidiano inglese Ft, indicano come alternativa all'investimento azionario, un accordo tecnologico da parte di Geely. Il titolo Aston Martin ha preso il volo alla Borsa di Londra (+16% a 4,65 sterline) sulla scia della constatazione che quello di Geely non sarebbe solo un rumor di mercato, ma la casa cinese sarebbe addirittura già in una fase di due diligence, il che presuppone delle trattative in stato avanzato.

Prima di Natale, aveva messo gli occhi su Aston Martin anche il magnate della Formula 1 Lawrence Stroll che aveva messo sul piatto 200 milioni di sterline per una quota del 19,9% della casa automobilistica. Allora, però, gli azionisti di Aston Martin, tra cui il fondo Investindustrial del finanziere italiano Andrea Bonomi, avevano rispedito al mittente l’offerta, smentendo che l’azienda stesse cercando nuovi soci. Dopo Natale, sull’onda del peggioramento dei risultati, Aston Martin ha invece pubblicamente confermato di essere alla ricerca di un partner.