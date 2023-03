L’auto a noleggio lungo termine si sceglie con il comparatore online

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si chiama “Guido Lascelta” ed è un nuovo comparatore online che scandaglia le migliori offerte di noleggio a lungo termine delle varie compagnie, offrendo all'utente quella che più si addice alle sue esigenze. Guido Lascelta nasce dall'idea di Angelo Simone, che con la sua trentennale esperienza nel mondo automotive ha voluto creare uno strumento di facile utilizzo e che si propone come un valido aiuto agli automobilisti che stanno prendendo in considerazione il noleggio a lungo termine.

Infatti con un mercato che vede un'auto su 4 di quelle immatricolate che arriva dal noleggio, sempre più automobilisti si stanno orientando verso questa forma di mobilità. Ma non sempre l'utente medio è in grado di districarsi tra le tante postille che sono presenti nei vari contratti e nelle tante proposte dei vari noleggiatori. Per loro ora c'è appunto Guido Lascelta, disponibile via web al link https://guidolascelta.com/.

Se non si hanno le idee chiare su quale auto cercare, il sito propone delle semplici domande con l'intento di trovare la migliore soluzione per l'automobilista. Se, al contrario si ha già in mente quale auto guidare in futuro, il sito evidenzia le migliori proposte delle varie agenzie di noleggio, mettendo in evidenza le principali cosa da sapere, ovvero la rata mensile, i chilometri massimi che si possono percorre, eventuale anticipo e durata del noleggio. La ricerca può essere effettuata tramite modello o marca e, tra le altre informazioni proposte per ogni modello, ci sono anche i consumi e l'impatto ambientale sotto forma di grammi di CO2 emessi per ogni chilometro percorso.