L’auto resiste con l’integrazione

Naturalmente gruppi di questo tipo hanno una forte presenza sul web, pronto a diventare una delle porte di accesso principale all’acquisto o al noleggio di vetture nuove. Prima di scoprire i numeri generati dall’e-commerce di auto di prima immatricolazione, è importante sottolineare il fatto che sempre più marchi offrano la possibilità di acquistare l’auto direttamente su internet, anche nel caso di supercar come nel recente caso di Porsche in Italia.

L’e-commerce di auto nuove in Europa, che attualmente rappresenta meno dell’1% delle transazioni totali, entro il 2025 potrebbe arrivare al 6-8% per raggiungere il 25/40% entro il 2035. Una crescita più rapida rispetto a quella degli Stati Uniti, dove si passerebbe dall’1% attuale al 5-7% in 5 anni e poi al 21-33% in 15 anni, perché nel vecchio continente una porzione maggiore del mercato avviene già su ordinazione e le leggi sul franchising dei concessionari sono relativamente più flessibili. Diventa ancora più veloce in Cina, dove le autovetture vendute online sono già il 2% del totale, con la possibilità di arrivare all’8-10% entro il 2025 e al 32-43% entro il 2035.

Sono le stime di BCG contenute nello studio “Will consumers finally be able to buy new cars online?” che ha analizzato le prospettive dell’eCommerce nel settore auto nell’attuale situazione di mercato. Infatti la pandemia da Covid-19 ha spinto molte persone a scegliere di utilizzare l’automobile invece mezzi pubblici. Secondo una recente indagine BCG, l’8% dei consumatori europei a seguito della pandemia ha intenzione di acquistare un’auto, quota che arriva al 16% negli Stati Uniti e al 60% in Cina.

Ma molti consumatori restano ancora diffidenti nell’entrare in concessionaria per affrontare di persona la visione e la trattativa dell’auto. Per risolvere questa paura molti autosaloni si sono organizzati con rigidi protocolli di sanificazione degli ambienti. Tutta queste serie di dati e numeri sottolineano l’importanza, per non dire la necessità, di avere una forte presenza digitale e una struttura aziendale in grado di rispondere alle sfide attuali e attese nei prossimi anni.