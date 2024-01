L’auto spera nel taglio dei tassi, ma profitti giù nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2024 dell’industria dell’auto è legato all’andamento dei tassi di interesse, ossia alla possibilità per le persone di poter accedere più facilmente a prestiti per comprare una nuova vettura.

La normalizzazione della domanda del settore automobilistico potrà portare a un indebolimento dei profitti, che potranno scendere, ma da livelli comunque solidi. E’ quanto si legge in un report di Morningstar Dbrs, secondo cui “l’outlook del settore automotive nel 2024 è stabile”, con “una crescita moderata dei volumi, anche grazie al continuo rifornimento delle scorte dopo le significative interruzioni di produzione degli ultimi anni e in presenza di una domanda ancora inespressa che si stima dovrebbe essere esaurita entro l’anno”. Tuttavia, l’agenzia di rating prevede “un perdurare di venti contrari legati ai costi, tra cui un aumento del costo del lavoro, che potrebbero controbilanciare la crescita dei volumi”, specie se combinati “all’attesa moderazione dei prezzi e del mix di prodotti rispetto ai livelli eccessivamente elevati dovuti al protrarsi della carenza di veicoli”.

Profitti ancora sotto pressione

Tutto questo, secondo Morningstar Dbrs, potrebbe tradursi in “un rallentamento dei profitti in tutto il settore nel corso del 2024”, cosa che comunque “avrà un impatto modesto sui profili di credito, perché le politiche finanziarie conservative e le solide posizioni delle società in termini di liquidità continueranno a sostenerne i fondamentali”. E’ quindi possibile che ci sia una revisione al rialzo dei rating che ad ora hanno un outlook positivo, mentre eventuali azioni negative dovrebbero essere limitate e legate a una specifica e significativa sottoperformance di singole aziende (Morningstar Dbrs assegna a Stellantis rating BBB(High) con trend stabile). Le vendite e la redditività del settore automobilistico “sono state robuste negli ultimi periodi, riflettendo in modo significativo una domanda favorevole, che ha incorporato una significativa domanda latente”.

Attesa sui tassi

La normalizzazione della situazione e una politica monetaria potenzialmente più accomodante, e quindi più favorevole a chi deve richiedere prestiti per l’acquisto di auto, potrà nei prossimi mesi fare sì che “la domanda automobilistica sottostante passi da livelli insolitamente favorevoli a livelli più coerenti con i trend storici”.