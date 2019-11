Autobrennero, prima autostrada a idrogeno: le nuove stazioni di rifornimento L’obiettivo è quello di rendere la A22 «la prima autostrada green d’Italia a emissioni zero», spiega l’amministratore delegato di Autostrada del Brennero spa, Diego Cattoni. Una rivoluzione, che permetterà di percorrere oltre 300 chilometri della tratta Vipiteno-Modena emettendo al posto dei gas di scarico solo acqua di Cristiana Gamba

Il guard rail è in Corten, una lega d’acciao di aspetto perennemente arruginito che garantisce un ottimo assorbimento meccanico

Il prossimo anno, in questa stagione, sarà stata posata la prima pietra per la realizzazione dei nuovi quattro punti di rifornimento ad idrogeno lungo l’Autobrennero. L’obiettivo è quello di rendere la A22 «la prima autostrada green d’Italia a emissioni zero», spiega l’amministratore delegato di Autostrada del Brennero spa, Diego Cattoni. Una rivoluzione, che permetterà di percorrere oltre 300 chilometri della tratta Vipiteno-Modena emettendo al posto dei gas di scarico solo acqua.

In realtà si tratta di una rivoluzione a metà, precisa l’ad, perché l’attenzione all’impatto ambientale «per noi non è una novità». E aggiunge: «La stessa genesi della infrastruttura ha sempre visto i territori protagonisti della sua gestione e quando senti una cosa tua l’attenzione che poni ai progetti è altissima, in particolare all’ambiente. Non è un caso, infatti, che fin dagli anni Novanta si è pensato di portare su rotaia il traffico pesante con la costituzione della società Rail Traction spa».

Non si tratta dunque di cominciare a raccontare una nuova storia, ma aggiungere un capitolo al canovaccio che ormai risale a più di cinquant’anni fa. E le testimoniante di questo sono un po’ ovunque. La tratta conta oltre 85 chilometri di barriere antirumore, che diventeranno 180 con il nuovo piano; l’asfalto è drenante e fonoassorbente. E lo stesso guardrail in Corten, che si estende per chilometri e chilometri, di aspetto perennemente arruginito, è stato realizzato per ben integrarsi con il paesaggio grazie alla sua colorazione bruna e calda. Ecco quindi che i punti di rifornimento all’idrogeno sono nel segno della continuità.

I PUNTI CHIAVE DELL’AUTOBRENNERO

Piano di mobilità

Il nuovo piano green della mobilità, che ha avuto il via libera dal Cda nel settembre dello scorso anno, può far conto su un finanziamento di 20 milioni: 7 sono destinati alla realizzazione di colonnine di ricarica veloce per le auto elettriche, 2 milioni per la rete di distribuzione del metano (Gnl) e 11 per le centraline di idrogeno, che andranno ad aggiungersi a quella già in funzione di Bolzano sud. Qui l’impianto, inaugurato nel 2014, produce, stocca e distribuisce idrogeno grazie all’energia idroelettrica della centrale di Cardano.

L’idrogeno allo stato puro non si trova in natura, è necessario il processo dell’elettrolisi che grazie all’energia elettrica scompone la molecola dell’acqua in ossigeno (O) e idrogeno (H).