L’automazione industriale? Ora la gestione viene fatta via smartphone Una piattaforma di programmazione per monitorare a distanza un intero impianto produttivo con un’interfaccia intuitiva di Gianni Rusconi

Una piattaforma di programmazione per monitorare a distanza un intero impianto produttivo con un’interfaccia intuitiva

3' di lettura

«Un cambio completo di paradigma nell'ambito dell'automazione industriale». Non usa mezzi termini Franco Valgoi, Industrial automation director di Bosch Rexroth Italia per presentare ctrlX Automation, la nuova piattaforma di programmazione messa in campo dalla società tedesca per rispondere alle nuove dinamiche che caratterizzano questo settore.

Una soluzione, dicono i diretti interessati, che nasce per rispondere alle mutate esigenze di aziende e utenti, di chi programma e di progetta, e che fa della flessibilità e della semplicità di utilizzo il suo dichiarato punto di forza. Non servono cioè approfondite conoscenze dei linguaggi di programmazione, perché per creare applicazioni ed eseguirle a bordo di una macchina entra in gioco la user experience di uno smartphone, attraverso una web app caratterizzata da un'interfaccia grafica particolarmente intuitiva con cui monitorare a distanza un impianto o un intero plant produttivo.

Loading...

Questa, almeno, è la convinzione di Bosch Rexroth, e non è certo un caso che Valgoi parli di grande innovazione rifacendosi al lancio del primo iPhone ad opera di Steve Jobs, datato gennaio 20007.

Un ambiente aperto basato su Linux

CtrlX Automation, a differenza dei prodotti made in Cupertino, è una piattaforma di sviluppo aperta, un ecosistema che sfrutta sistemi open source ed è interoperabile con diversi linguaggi di programmazione, da Java a Python passando per Microsoft Visual Studio e C++.