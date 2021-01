L’automazione industriale si concentra nel software, aperto e interoperabile

Si moltiplicano, insomma, in una macchina, in una linea produttiva, in una fabbrica e, per estensione, in un'intera filiera, i device dotati di capacità di calcolo. Ed emerge quindi la necessità di un'unica piattaforma software che, indipendentemente dal tipo di hardware, sia in grado di girare su ciascuno di essi e di raccogliere ed elaborare tutte le informazioni prodotte.

Se questo avviene, ecco allora che, spiega Giulianetti, «possiamo trasformare ogni elemento di un impianto produttivo in un oggetto software che, utilizzato in un sistema di programmazione a oggetti semplice e intuitivo, consente di creare in modo intuitivo un modello digitale di una macchina o di un impianto. Uno strumento del genere non solo facilita il lavoro di progettazione di un Oem o di un system integrator, ma anche quello dell'utilizzatore finale e dell'operatore. Se poi per nuove esigenze produttive diventa necessario ampliare una linea, per esempio per aggiungere una lavorazione o un nuovo formato di prodotto, lo si può fare in un attimo: basta semplicemente, grazie all'interfaccia di programmazione, inserire nel layout gli oggetti software corrispondenti ai nuovi macchinari».

Se estendiamo questo concetto alla filiera, in modo che ogni azienda possa sapere come viene realizzato ogni singolo componente che acquista e che utilizza nei propri prodotti o nella propria produzione, rendiamo davvero attuabile, osserva Giulianetti, «il concetto di sostenibilità della produzione. Si tratta di un tema di strettissima attualità. Se infatti fino a poco tempo fa la sostenibilità era essenzialmente legata alla riduzione dei consumi energetici, aspetto che interessava soprattutto i settori produttivi più energivori, oggi invece questo concetto si estende a tematiche come la tracciabilità dei processi, della logistica, dell'approvvigionamento dei materiali, dei fornitori, realizzata anche con strumenti come la blockchain, che consentono di certificare in toto la sostenibilità di un prodotto. Per un produttore avere la possibilità di certificare tutti questi aspetti diventa un potente strumento di marketing, strategico per il proprio business».

Come questi aspetti a un imprenditore italiano, obbligato nella sua piccola o media impresa a confrontarsi tutti i giorni con una miriade di problemi, spesso più connessi con la burocrazia che con la produttività? «In realtà non è così difficile - prosegue Giulianetti -perché tutti si stanno rendendo conto di come il mercato si stia spostando sempre di più sui servizi che sui prodotti. Se, per esempio, dimostriamo ai produttori di macchine italiani che con il nostro sistema è possibile realizzare in tempi rapidissimi una “control room”, con cui monitorare a distanza i loro prodotti o le loro linee e fornire così nuovi servizi ai loro clienti, otteniamo subito la loro attenzione. Servizi che possono tradursi in manutenzione preventiva, ma anche in altre formule».

Per esempio quella di “equipment” o di “machine as a service”, per cui il produttore di una macchina viene pagato dall'utilizzatore in base al reale impiego, in una sorta di noleggio che richiede, ovviamente, la capacità di contare i pezzi effettivamente realizzati. In Schneider Electric sono fermamente convinti che l'industria del futuro vada in questa direzione. Lo sviluppo della piattaforma EcoStruxure Automation Expert ne è una diretta conseguenza.