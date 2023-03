L’automotive italiana chiede più neutralità tecnologica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il futuro dell’auto e della mobilità, la transizione green, il bando ai motori diesel e benzina, le soluzioni più innovative all’insegna della neutralità tecnologica. Sono i temi che hanno animato il dibattito che si è tenuto questa settimana a Milano al #FORUMautomotive.

L’edizione 2023 dell’annuale tavola rotonda a porte chiuse con i rappresentanti della filiera produttiva italiana è stata inevitabilmente condizionata dal dibattito europeo sullo stop alle vendite di motori termici a partire dal 2035. A Bruxelles si media: per convincere i governi contrari allo stop – Germania, Italia, Repubblica Ceca, Polonia e Bulgaria – la Commissione ha “offerto” la possibilità di vendere auto nuove con motori a combustione interna anche dopo il 2035, a patto che queste siano alimentate con e-fuels, carburanti sintetici prodotti per elettrolisi dall’idrogeno verde. Le auto dovranno avere un sistema che riconosce i combustibili neutri in termini di CO2: se nel serbatoio entra un combustibile fossile, il motore non si dovrà mettere in moto.

Gli e-fuels sono diversi dai biocarburanti (ottenuti da biomasse di scarto) e oggi in Europa vengono prodotti solo in Germania e Islanda. Progetti sono avviati in Spagna, Norvegia, Danimarca e Svezia.

L’Italia, che ha invece puntato sui biocarburanti, resta contraria allo stop del 2035, come ha confermato il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al #FORUMautomotive. «Siamo convinti – ha detto il ministro – che l’autostrada per il futuro della mobilità sia l’elettrico, ma diciamo “no” al 2035 come data fissa per lo stop a tutti i motori termici senza alternative». L’Italia chiede di considerare «l’utilizzo di biocarburanti, e-fuels e anche dell’idrogeno».

La posizione espressa dal ministro è stata confermata, di fatto, dagli interventi dei rappresentanti di categoria presenti al forum: da Unrae ad Anfia, passando per il mondo delle imprese. Guardando al 2035, la filiera italiana promuove quindi un approccio all’insegna della neutralità tecnologica: fissato il tetto alle emissioni per i veicoli del futuro, l’industria deve essere libera di scegliere con quale tecnologia raggiungere l’obiettivo.