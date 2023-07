L’autonomia differenziata inciampa sui Lep, ecco cosa sono

Le norme statali

Numerose norme statali hanno provveduto, nel tempo, all’individuazione dei Lep nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva che potrebbero rientrare nelle intese Stato-Regione per l’attuazione dell’autonomia differenziata.

La manovra 2022

La legge di Bilancio 2022 (legge 234 del 2021) ha fornito una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps). Si tratta di un sottoinsieme della più ampia categoria dei Lep, come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità.

La legge di Bilancio 2023

La legge di bilancio 2023 (legge 197 del 2022) ha delineato un procedimento per l’approvazione in tempi ravvicinati dei Lep che riguardano i diritti civili e sociali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale nelle materie indicate dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel tentativo di instaurare un collegamento diretto tra la determinazione dei Lep e l'attuazione dell’autonomia regionale differenziata.

Calderoli, emendamenti? Mio ddl migliorabile

«Ci sono ampi margini di migliorabilità del mio disegno di legge», ha intanto aperto Calderoli. AlIa domanda se si attende molti emendamenti anche da parte della maggioranza domani, quando scadrà il termine per depositare le proposte di modifica. «Dalle audizioni come quelle dell’Opb o della Banca d’Italia sono emersi spunti, anche per definire meglio alcuni punti ed evitare margini di ambiguità», ha detto Calderoli.

Loading...