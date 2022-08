L’autonomia strategica è altra cosa rispetto al protezionismo miope

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’era post-Covid, che ha rilanciato in diversi settori la mobilità internazionale dei capitali, molte nostre imprese fornitrici specializzate di componenti a media e alta tecnologia sono appetibili partner per medio-grandi gruppi mondiali, già attivatori di catene globali di approvvigionamento. Alcuni di questi gruppi stanno cercando di accorciare (backshoring, nearshoring) le suddette catene, rinunciando a qualche risparmio sul costo del lavoro per assicurare maggiore tempestività, affidabilità e controllo di qualità nelle consegne.

In questo contesto non dovremmo ostacolare, semmai favorire presso gli investitori esteri multinazionali, lo scouting di Pmi italiane desiderose di crescere, anche aprendo la base azionaria e cercando alleanze che potenzino la nostra capacità produttiva orientata a servire il più ampio spettro dei mercati mondiali.

Banche d’affari e fondi di private equity gestiti secondo logiche non predatorie, che operano con orizzonte temporale medio-lungo, possono validamente contribuire a superare le note resistenze di tante piccole e medie imprese a rinunciare al rigido controllo sul capitale familiare e favorire un corretto ricambio manageriale.

Di recente, in armonia con le direttive comunitarie che auspicano una «nuova politica industriale», il governo è impegnato a coltivare un’«autonomia strategica» (espressione non priva di ambiguità per un Paese come il nostro, fortemente integrato in una rete di interdipendenza continentale) e al tempo stesso mettere a punto una disciplina di poteri speciali del governo (Golden power) per impedire o condizionare fortemente proposte di ingresso di investitori esteri nel controllo su attività ritenute strategiche per la difesa di beni pubblici come difesa, sicurezza e ordine pubblico.

Per evitare visioni velleitarie e connesse tentazioni protezionistiche, l’«autonomia strategica» dovrebbe innanzi tutto mirare a rafforzare gli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo (tema non molto presente nei verbosi programmi dei partiti in vista del voto del 25 settembre), valorizzando le nostre riconosciute competenze in campo tecnico-scientifico, evitando la dissipazione del patrimonio nazionale intellettuale e di imprenditorialità innovativa. Senza trascurare i vantaggi che possono derivare alle tante «imprese dinamiche» (definizione dell’Istat nei Rapporti annuali sulle attività produttive) dall’entrare a far parte di giochi competitivi a più ampio respiro, anche guidati da azionisti e management non italiani, ma prossimi per cultura industriale e volontà di valorizzazione del capitale umano.