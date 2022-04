L’autonomia strategica passa da priorità chiare di politica industriale

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pandemia e la guerra tra Russia e Ucraina quasi costringono i governi europei a stringere le maglie a difesa degli interessi strategici intesi in un’accezione molto ampia. Commissione, Consiglio e Parlamento Ue giocano di sponda nel richiamare i governi nazionali alla necessità di una «autonomia strategica» che obblighi a rivedere le regole della politica industriale tecnologica e della concorrenza. Una attenzione crescente alla geopolitica permea dibattiti giornalistici, riletture storiche e analisi scientifiche multidisciplinari nel tentativo di rispondere a potenti sollecitazioni dell’opinione pubblica per meglio comprendere fenomeni rimasti a lungo fuori della scena quotidiana. Le strade da percorrere per i governi sono segnate da ansie e incertezze, il rischio è di cercare scorciatoie e ingannevole consenso politico. Cerchiamo di fissare alcuni punti.

Per cominciare, con la memoria storica del veto posto dalla Francia al progetto di una politica della Difesa come parte integrante dell’Unione europea (1952), segnalo l’argomento di Riccardo Perissich (Longanesi 2008 e Aspenia n. 95, 2021) – secondo cui il concetto di «autonomia strategica» nasconde ambiguamente una visione francese tipicamente neogollista di autonomia dall’America (altra faccia del Trumpismo) e una «sindrome svizzera» tipicamente economicistica. Quest’ultima visione, fortemente condivisa dalla Germania, mira ad assicurarsi la protezione militare americana al minimo costo, mantenendo il massimo confronto con Cina (incluso sul tema critico dei “valori”), Giappone, Corea del Sud e i nuovi protagonisti del continente asiatico.

Contro la visione neogollista vale l’osservazione che tutte le recenti sfide di politica internazionale (Afghanistan, Libia, Iran, Sahel, Turchia, Russia…) non possono realisticamente prescindere da un’alleanza europea con gli Stati Uniti nella cornice della Nato.

Lo scorso 21 marzo il Consiglio della Ue ha diffuso un lungo documento da titolo Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa. L’attuale guerra tra Russia e Ucraina porta a rafforzare questo consolidato legame atlantico, pur lasciando aperti molti interrogativi circa il progetto di una politica europea della Difesa, ad esempio: Unione o Confederazione? Diritti nazionali di veto? Quale ripartizione degli oneri di finanza pubblica?

Ma oltre il tema della sicurezza, impropriamente invocato da Donald Trump quando ha scatenato la guerra dei dazi su acciaio e alluminio (per ora non cancellati da Joe Biden), si è giustamente riaperto il dibattito su quale politica industriale, dell’innovazione e della concorrenza la Ue voglia perseguire. Ci aspettiamo ulteriori sviluppi dell’importante Comunicazione della Commissione Ue del 5 maggio 2021 rivolta al Parlamento, al Consiglio, al Comitato economico sociale e al Comitato delle Regioni, dal titolo impegnativo Strategic dependencies and capacities. Updating the 2020 New Industrial Strategy. Di fronte al velocissimo mutare della concorrenza tecnologica e dei mercati (Giappone, Cina, India, Corea del Sud in testa) appaiono sempre più sterili le disquisizioni politiche e accademiche che hanno caratterizzato il dibattito prevalentemente italiano, come quelle su politica dei settori vs. politica dei fattori, incentivi alle imprese automatici vs. incentivi discrezionali (in particolare volti a promuovere aggregazione tra imprese nella ricerca pre-competitiva), programmi mission oriented vs. diffusione tecnologica nei territori, neutralità tecnologica della politica industriale.

Va da sé che sono le imprese a decidere sui propri investimenti e disegnare le proprie catene di fornitura globale. Ma queste decisioni sono inevitabilmente condizionate dallo Stato promotore (Astrid, Lo Stato promotore, Mulino 2021) che investe in infrastrutture fisiche e di istruzione-ricerca a livello nazionale e locale; finanzia la partecipazione dei propri centri (di eccellenza o meno) ai programmi europei di ricerca e sviluppo; favorisce la crescita dimensionale delle aziende e dei laboratori; incoraggia forme di partenariato pubblico-privato; promuove regole di competizione aperta e insieme di cooperazione/partnership tra imprese e centri di ricerca. Gli stessi centri decisionali delle strategie di investimento dei grandi e medi gruppi multinazionali a capitale estero operanti in Italia auspicano che la politica industriale nazionale non solo acceleri e semplifichi le procedure autorizzative e regolamentari del doing business in Italy, ma segnali le grandi priorità di sviluppo socio-economico e civile a cui il settore privato è chiamato a contribuire.