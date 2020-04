L’Autorità garante per l’infanzia: scuole aperte a settembre Secondo Filomena Albano l’emergenza ha messo in secondo piano i diritti dei più piccoli, per la ripresa dobbiamo renderli prioritari. A cominciare dalla certezza del ritorno in classe dopo l’estate di Sara Deganello

L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza Filomena Albano

5' di lettura

Le scuole nelle regioni del Nord Italia sono chiuse dal 24 febbraio, le altre hanno chiuso le porte poco dopo. E all’orizzonte non sembra riaffacciarsi una riapertura. I nostri bambini sono chiusi in casa da quasi due mesi, soffocata tra le polemiche e le ordinanze regionali anche l’apertura all’ora d’aria. Ora l’Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza Filomena Albano non ha dubbi: se l’emergenza ha messo in secondo piano le necessità e i bisogni dei più piccoli, per programmare la ripresa dobbiamo rovesciare la prospettiva. E farli tornare priorità. A cominciare dalla certezza di scuole aperte a settembre.

Ritiene che il lockdown prolungato stia ledendo di fatto il diritto all'istruzione? Pensiamo soprattutto al “digital divide”, a scuole con un alto numero di stranieri che spesso non riescono ad accedere alla didattica a distanza, nonostante i mezzi messi a disposizione dall’istituto.

Mai come in questo momento l'emergenza sanitaria sta facendo affiorare le diseguaglianze. L'ho segnalato da subito al presidente del Consiglio, evidenziando la necessità, oltre che di una cabina di regia unitaria a livello centrale sulla didattica a distanza, anche di coordinamenti a livello locale. L'obiettivo è duplice: monitorare quanti studenti sono effettivamente raggiunti, con quali modalità e livello di efficacia – cercando di intercettare nuove proposte ed eventuali nodi critici – e verificare se e in quale misura la situazione emergenziale incida sulla dispersione scolastica.

Sin da adesso, poi, bisogna pensare al dopo emergenza per i minorenni che versano in condizioni di povertà o marginalità affinché il divario educativo sia colmato senza ritardo. Questo momento di difficoltà può rappresentare l'occasione affinché ci si impegni tutti per superare le diseguaglianze.

Le sue richieste di ridurre il divario digitale risalgono al 27 marzo. Quello che è cambiato è che le scuole sono ancora chiuse e non abbiamo notizie su una possibile riapertura. Che cosa chiederebbe ora al Governo?