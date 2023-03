L’autorità di regolamentazione svizzera difende la cancellazione delle obbligazioni AT1 nell’accordo su Credit Suisse

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’autorità di regolamentazione finanziaria svizzera Finma ha difeso la sua decisione di cancellare il valore delle obbligazioni aggiuntive di livello 1 come parte dell’accordo di salvataggio del Credit Suisse. La mossa ha fatto infuriare alcuni obbligazionisti perché gli azionisti di Credit Suisse riceveranno invece un pagamento.

In una dichiarazione, Finma ha affermato che i bond AT1 prevedono contrattualmente che saranno completamente svalutati in determinante situazioni, in particolare se viene concesso un sostegno straordinario del governo, e ha osservato che la banca ha ricevuto prestiti di emergenza garantiti da una garanzia del governo il 19 marzo.

«Domenica è stata trovata una soluzione per proteggere i clienti, la piazza finanziaria e i mercati», ha dichiarato Urban Angehrn, amministratore delegato della Finma. «In questo contesto, è importante che l’attività bancaria del Credit Suisse continui a funzionare senza intoppi e senza interruzioni». Gli investitori in titoli di debito in difficoltà statunitensi e i contenziosi societari si stanno preparando a fare causa al governo svizzero per la sua decisione di svalutare 17 miliardi di dollari di obbligazioni del Credit Suisse come parte dell’acquisizione della banca da parte di Ubs.

Loading...

La Svizzera ha utilizzato un’ordinanza di emergenza per azzerare le obbligazioni, anche se ha orchestrato un accordo in cui Ubs pagherà 3,25 miliardi di dollari agli azionisti.

Gli AT1 sono una classe di debito progettata per subire perdite quando le istituzioni bancarie si trovano in difficoltà, ma generalmente - come ribadito anche dalle autorità dell’Eurozona - si comincia prima ad azzerare il valore delle azioni, cosa che in questo caso non è avvenuta.