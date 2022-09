L’autunno caldo dei trasporti Da Milano a Lecco, tariffe più care

Ascolta la versione audio dell'articolo

E alla fine l’aumento del biglietto dei mezzi pubblici milanesi ci sarà. Congelato subito dopo una polemica sorta tra Comune di Milano e Regione Lombardia durante il mese di agosto - durante il quale prima l’incremento è stato votato dall’Agenzia per il trasporto, poi è stato oggetto di un rimpallo di responsabilità fra istituzioni -, sarà con tutta probabilità varato entro la fine dell’anno, già a novembre forse. Verranno tutelati gli abbonamenti e le fasce fragili della popolazione, per i quali non dovrebbero esserci variazioni, mentre il singolo titolo di viaggio passerà dagli attuali 2 ai 2,20 euro.

Chi aumenta il biglietto

Milano non è la sola ad aver introdotto l’aumento, giustificato dall’adeguamento all’inflazione rilevata dall’Istat. A Bergamo l’aumento porta il biglietto da 1,3 euro a 1,5 euro (il 10% in più). Il prezzo qui era rimasto fermo per 8 anni, così l’Agenzia per il trasporto territoriale ha calcolato sia l’inflazione che i mancati aumenti degli anni precedenti.

Incremento dell’8,65% previsto anche per il trasporto a Mantova. In autunno cresce anche la tariffa a Cremona, con un adeguamento dell’8,6% sul prezzo degli autobus e del 4% per i treni. In arrivo l’aumento anche a Como, Lecco e Varese. Brescia sta valutando la stessa direzione, per portare il prezzo a 1,5 euro, dopo 9 anni di tariffa invariata. Probabile per tutti i comuni la scelta di non modificare gli abbonamenti, ma di concentrare gli aumenti prevalemente sui biglietti singoli, considerati a carico di passeggeri occasionali o provenienti da fuori città.

Per quanto riguarda tutto il territorio lombardo, gli utenti delle ferrovie regionali Trenord dovranno adeguarsi ad un aumento generalizzato su tutta la rete.

La stima economica

L’effetto economico dell’aumento Istat è di circa 38 milioni per tutta la Lombardia. Secondo una stima indicativa a Milano si aggira tra i 15 e i 17 milioni annuali.