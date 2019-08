L'Avana: guida ai luoghi della notte in una città alla ricerca di una nuova identità

6' di lettura

Una delle parti più riuscite del libro di Davide Barilli (Altravana: nel cuore di una città perduta, Giulio Perrone Editore) si intitola “Barre di legno”, parla dei bar americani ed è un'elegia di luoghi che il tempo si è dimenticato di distruggere, forse ancora per poco. Aperti durante il periodo precedente la rivoluzione di Castro e compagni, cioè nel periodo dei presidenti filo-americani, questi locali sono sopravvissuti miracolosamente come grotte platoniche dove ci si rifugia per sfuggire alla luce e bere tra le ombre, ma rischiano di perdere il loro fascino in ristrutturazioni razionali e turistiche. Il tempo dimentica ma non per sempre. Una sorte simile è toccata allo Sloppy Joe's, uno dei tre bar preferiti da Hemingway quand'era all'Avana, insieme alla Bodeguita e al Floridita. Sloppy in inglese significa “sciatto” e si riferisce alla tendenza del proprietario al disordine. Il proprietario si chiama José Garcia, era d'origine spagnola e la specialità del posto erano sandwich straripanti di carne. Qui è stata girata una scena del film “Il nostro agente all'Avana”, dove si respira tutta la malinconia delle vite naufragate nel caribe in bianco e nero.



Alcuni american bar cubani, secondo Barilli, mantengono la loro autenticità, vanno visti prima che la perdano e richiamano con i loro nomi la geografia di tutto il pianeta: “A sopravvivere sono il Polar, El Mundo, il San Juan, il Detroit, il Madrid, El Cuchillo, Actualidades, il Palermo, il Frankfurt, il Cofinal y Alegria, il Casa Bella...”.

Il fascino fatiscente dei bar della mala e dagli attori americani

Le caratteristiche di questi locali che sono a rischio estinzione, e le cui insegne lampeggiano fragilmente, sono le seguenti: ventilatori a pale che smuovono l'aria non condizionata, soffitti gonfi di umidità marina, mensole di legno screpolato sulle pareti, sigari sciolti in vendita, bottiglie di rum dall'etichetta ignota ai turisti: Don Pedro, Galeón, Bocoy, Ronda, Corsario del Vacilón, Conde... e infine il bancone di caoba, legno locale, segnato dai migliaia di notti di lavoro di gomito e fondo di bicchiere. Erano bar frequentati dai molti gangster americani che popolavano l'isola così come da stelle del cinema – anche Marlon Brando ha fatto in tempo a conoscerne l'epoca d'oro, dopo i primi successi degli anni '50: “Un tram che si chiama desiderio”, “Viva Zapata!”, “Il selvaggio”, “Fronte del porto”. Alla vigilia della vittoria della rivoluzione, vale a dire n el 1958, l'Avana contava milleduecento locali notturni. Tra i bar rinnovati, in chiave non turistica, El Palermo, in calle San Miguel, il cui bancone rettangolare si dice sia il più grande di tutti i Caraibi.

Cuba è un isola sospesa tra nostalgia del passato, diffusa soprattutto tra chi teme che perda il proprio volto per diventare un luogo come tanti altri, e nostalgia del futuro. Le nuove generazioni, ormai lontane, anche anagraficamente, dalla rivoluzione, hanno temuto che il tempo si fermasse in un'eterna stagnazione. Barilli usa il termine “generazione W”, dove W sta per Wifi, riferendosi soprattutto a coloro che affollano gli hotspot, il luoghi all'aperto dove si può navigare. Una volta erano le hall degli alberghi dove i medici arrotondavano magri stipendi facendo i facchini e contando su laute mance in cuc (il peso convertibile). Oggi si torna dall'estero con televisori al plasma per essere finalmente al passo con i tempi e non sentirsi da meno dei coetanei stranieri.



Barilli, giornalista e discendente di una importante famiglia di artisti, frequenta Cuba da molti anni con l'assiduità instancabile dell'amante fedele, per dirla con Bontempelli. Come tutti gli aficionados, teme che certe atmosfere si perdano per sempre: è legato ai primi incontri che sembrano collocarsi nel periodo especial, quando Castro apre al turismo occidentale per superare la gravissima crisi causata dalla fine delle sovvenzioni sovietiche. Quando la canna da zucchero non si convertiva più in petrolio russo.

