L’avanzata delle mirrorless: la fotografia non è solo sensori

Ecco allora una chiave di lettura sempre d'attualità: attenzione al rapporto fra corpo macchina e obiettivi che si vogliono utilizzare, pena il rischio di avere un apparecchio sì performante ma sbilanciato all'utilizzo pratico. Sulla scelta delle ottiche, dall'ultima edizione della Berlino Photo Week, arriva un segnale inequivocabile dalla giapponese Tamron, che ha lanciato un nuovo teleobiettivo da 150-500mm con stabilizzatore di immagine e autofocus integrati. A quali prodotti è destinato? Alle mirrorless di Sony. E lo stesso dicasi per il nuovo super zoom sportivo da 150-600mm di Sigma, anch'esso rivolto alle macchine senza specchio dei principali marchi.

Le differenze

Se le capacità di scatto a raffica sono superiori nelle mirrorless e la durata della batteria è invece nettamente appannaggio delle reflex, sulle prestazioni video (la sfida oggi è sostanzialmente a favore delle prime (il 4K è standard su praticamente tutti i modelli di fascia medio-alta). Cosa scegliere, quindi, per un nuovo acquisto? Dando un occhio ad alcune delle new entry in campo mirrorless, la risposta pende dalla parte di queste ultime. Tre nomi. Sul mercato dall'autunno (con costi, si dice, competitivi), la Eos R3 di Canon ricalca a livello di design l'impugnatura verticale delle macchine con il pentaprisma e porta in dote un sensore Cmos retroilluminato, un sistema di autofocus Dual Pixel, scatto continuo fino a 30fps (anche in formato Raw) con otturatore elettronico e video in ultra-definizione. Della Nikon Z fc si può invece apprezzare, oltre alle tante funzioni gestite dal software che la rendono sulla carta perfetta per la street photography e non solo, l'estetica vintage con la custodia in materiale simil-pelle.

E poi c'è Leica, uno dei marchi per i palati fini della fotografia. La SL2-S, con corpo macchina rigorosamente in alluminio e certificazione IP54 (contro caldo, freddo, polvere e umidità) promette scatti al top grazie al sensore Cmos da 24 megapixel ed esibisce una spiccata vocazione per le riprese video in 4K. Costa però tanto, oltre 4.600 euro. Come e più di una reflex.