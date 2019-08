L’Aventador, dopo il coupé anche la roadster è a tiratura limitata

La nuova Aventador SVJ 63 Roadster, edizione limitata dell'iconica supersportiva V12, presentata alla Monterey Car Week è la nuova espressione dell'esclusività della SVJ 63 coupé. Anche la SVJ Roadster è realizzata in 63 esemplari numerati per celebrare l'anno di fondazione del brand. Lo stile degli esterni è stato sviluppato solo per la Roadster, con la parte superiore in fibra di carbonio opaca o lucida: tetto, cofano motore, bocchette di ventilazione, telaio del parabrezza e specchietti retrovisori. All'interno, Alcantara in tre diversi colori, con elementi in fibra di carbonio ripresi in tutto l'abitacolo, si abbinano al CarbonSkin brevettato da Lamborghini. Il badge sul volante, insieme al logo “63” sistemato sul pannello posteriore in Alcantara e CarbonSkin, sottolinea ancora una volta l'appartenenza dell'Aventador SVJ Roadster ad una speciale edizione a tiratura limitatissima.