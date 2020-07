L’avventura? E’ dietro casa. Gli itinerari per esplorare in nostro Paese a piedi, in auto o in treno Abbiamo i paesaggi più vari nell'arco di pochi chilometri, abbiamo arte, architettura e lifestyle che meritano un viaggio da ogni angolo del pianeta. Basta scegliere il mezzo e partire di Sara Magro

È vero che l'Italia è un paese meraviglioso e che la vacanza di prossimità, date le circostanze economiche e sanitarie, è la più plausibile per l'estate 2020. Non ci va male però. Abbiamo i paesaggi più vari nell'arco di pochi chilometri, abbiamo arte, architettura e lifestyle che meritano un viaggio da ogni angolo del pianeta. D'altra parte se voi foste texani, pechinesi, australiani, non vorreste fare un viaggio in Italia? Tutti lo vogliono, e noi abbiamo il privilegio di essere al punto di partenza.

Facciamo un esperimento: progettiamo un viaggio in Italia come se fosse un paese esotico, con lo stesso entusiasmo di quando sogniamo la Route 66 in Usa, la Transiberiana in treno attraverso le steppe asiatiche, le montagne del Tibet. Lontano non significa più bello, ed esplorare implica piuttosto quella speciale attitudine, tipica del vero viaggiatore, ad avventurarsi in ciò che non si conosce a prescindere dalla distanza.

Ispirazione cercasi

Passando alla pratica, scegliamo come andare, ma andiamoci. In auto, in treno, con il tour operator e la guida esperta. Cerchiamo su Internet e su Google Maps, lasciandoci incuriosire da un film, un libro, un mito. Gli esempi non mancano. In “Basilicata Coast to Coast”, il film del 2010 di Rocco Papaleo, una band attraversa a piedi la regione dal Mar Tirreno allo Jonio percorrendo in 10 giorni quei 100 km che in auto si fanno in un'ora e mezza sulla Strada Statale 653. Nel romanzo “In viaggio con l'asino” (Guanda, 2010), Claudio Visentin, ideatore delle vacanze-Scuola del Viaggio con laboratori di scrittura descrive la traversata di due padri con i rispettivi figli lungo gli antichi sentieri d'Abruzzo, da Tagliacozzo a Celano: una settimana a ritmo lentissimo tra montagne, boschi, paesi, chiese e rovine attraverso un'Italia minore, poco conosciuta.

Le strade storiche

Ma visto che l'estate del Covid vede l'auto come il mezzo preferito per viaggiare, si possono seguire le strade della Millemiglia, da Brescia alla Val d'Orcia, della Coppa d'Oro su per i tornanti delle Dolomiti, del Gran Premio Nuvolari che da Mantova si avvia verso la costa di Rimini e le colline toscane, e giù per passi Appenninici e strade poetiche fino a Urbino.

Guarda, ama, mangia (benissimo)

Nonostante il nome latino, il genius loci è forse uno dei concetti più attuali di guida ai luoghi: un ambasciatore che conosce il suo territorio e dà i consigli per godersi il viaggio in auto con opportune deviazioni a monumenti, paesaggi e degustazioni. Secondo Relais & Chateaux, la persona ideale a svolgere questo ruolo è il proprietario (o un suo stretto collaboratore) degli alberghi e ristoranti di famiglia uniti dall'associazione sotto l'insegna della raffinatezza e della sostenibilità. Il risultato sono 13 itinerari (le Routes du bonheur) tra natura e piccoli borghi, fermandosi in camere eleganti e tavole spesso stellate. Tra questi, “Dolce Vita in Italia” è un percorso in 12 giorni da Verona a Capri, con tappe classiche a Firenze, Roma, Capri, che quest'anno, caso più unico che raro, non saranno affollate come al solito.

In auto regione per regione

Sul sito di Amazon si può scaricare la guida di Lonely Planet con 20 viaggi in auto, uno per regione, per trovare, per scoprire alcuni posti tuttora poco battuti e molto interessanti. Al motto di #VacanzeInItalia, si può scegliere tra i castelli della Valle d'Aosta, le ville del Palladio in Veneto, il Cilento selvaggio e il Barocco siciliano. Amazon contribuisce all'intrattenimento con musica, film, serie TV, giochi, ebook per i clienti Prime, le vetrine (virtuali) dell'artigianato locale e gli SOS da vacanza, tipo “ho dimenticato il caricabatterie” e ne puoi ordinare uno nuovo che viene recapitato in uno dei 10000 punti di ritiro in Italia.