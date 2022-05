“L'avventura, storia di Mogol” in un podcast originale di Radio24

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

“L'avventura, storia di Mogol” è la nuova serie podcast originale di Radio 24 al via il 31 maggio su radio24.it e sulle principali piattaforme: un lungo dialogo con indiscusso maestro della canzone italiana, Giulio Rapetti Mogol, intervistato da Marta Cagnola e Roberto Razzini nella sede del CET, la scuola da lui fondata a Toscolano.

Per la prima volta in un podcast ascolteremo la voce di Mogol raccontare un percorso di più di sessant'anni che attraversa la storia del nostro Paese: i successi della musica italiana che tutti noi abbiamo cantato e che hanno segnato un'epoca, il lavoro e le competenze che servono per realizzarli, gli incontri, i personaggi, lo spirito e l'anima di una società e dei suoi cambiamenti.

L'avventura di arrivare nel cuore dell'Umbria per incontrare Mogol è solo l'inizio di questo podcast originale di Radio 24. Perché la vera avventura è la vita del maestro che ha trasformato in canzoni le emozioni di molti. A Toscolano, Mogol ha la sua scuola e la sua vita. Marta Cagnola e Roberto Razzini hanno passato alcuni giorni con lui per parlare di sè e del suo lavoro, e attraverso la sua voce, restituire il vero senso della sua storia: gli inizi, dall'infanzia, i primi amori, le grandi amicizie, da dove arriva l'ispirazione di tanti successi. Poi la storia dell'amicizia e della collaborazione artistica più importante della musica leggera italiana: il sodalizio con Lucio Battisti tra leggendari successi e imprese memorabili. Ma anche il racconto di capitoli meno conosciuti come l'avventura di creare un'etichetta con una missione quasi impossibile, quella di sfornare solo dischi primi in classifica.

E ancora le grandi collaborazioni che hanno costellato la produzione di Giulio dagli anni ‘80 ad oggi, dal sodalizio con Gianni Morandi ai testi per Mango, dalla collaborazione con David Bowie, a quelle con Riccardo Cocciante e Adriano Celetano.

Non solo. Una costante nella vita di Mogol è la passione per il gioco di squadra: dal visionario progetto del Cet, la scuola di formazione per autori e interpreti, alla Nazionale cantanti che ha appassionato negli anni milioni di tifosi. Infine, nell'ultimo episodio, l'ennesima sfida raccolta da Giulio: diventare il portavoce di tutti gli autori italiani con la carica di presidente di Siae.