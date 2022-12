L’avversione al rischio frena le prospettive di crescita dei giovani

Qualcosa andrebbe fatto e si può fare: come rilevano le neuroscienze, mentre la paura è istintuale, il coraggio si impara. L’indiscriminata avversione al rischio dei giovani li limita nel cogliere le future opportunità, personali e lavorative. L’esperienza insegna che il rischio va affrontato e gestito, non evitato. D’altro canto, la curiosità dei giovani per il nuovo è testimoniata dal loro interesse per le criptovalute e le startup tecnologiche, mentre l’attenzione alla sostenibilità li spinge anche verso i fondi etici.

La nostra banca ritiene fondamentale lavorare per sensibilizzare l’opinione pubblica e fornire ai cittadini strumenti per interpretare la realtà, per affrontare le decisioni strategiche e quelle di tutti i giorni, dal budgeting alla pianificazione, per comprendere i princìpi alla base delle scelte di risparmio e investimento. Concetti che rendono le persone consapevoli dei loro obiettivi, dei tempi necessari a raggiungerli, e più attente alla valutazione dei rischi. Saper gestire il proprio denaro in maniera consapevole e lungimirante non è solamente utile al benessere individuale, ma anche un fattore essenziale per non essere esclusi dai meccanismi di ripartizione della ricchezza, dalla mobilità sociale e dalla crescita inclusiva.

L’educazione finanziaria promuove infatti l’inclusione finanziaria e la gestione efficiente delle risorse scarse, rappresentando un elemento molto importante per uno sviluppo sostenibile, sia a livello economico che sociale e ambientale.

La banca del futuro, per i giovani, non è quella dell’intelligenza artificiale e del metaverso, ma quella che conserva alcune caratteristiche della banca del passato, dove fiducia e rapporto umano rimangono centrali.

La fiducia, che emana da un rapporto con persone competenti, rimane la parola chiave della finanza. Una maggiore comprensione di quali siano i princìpi alla base di una gestione consapevole del denaro, di quali siano gli strumenti che la finanza offre per risolvere molte delle necessità quotidiane e straordinarie, può aiutare a creare il terreno fertile a un rinvigorimento della fiducia. Perché, come dicono Robert Shiller e Jean Tirole (due noti premi Nobel dell’economia), la finanza e l’economia non sono né buone né cattive: sono mezzi che, se usati bene, possono aiutare a costruire una società migliore.