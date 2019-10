L’avvocato in affitto fa crescere la law firm di Antonello Cherchi ed Elena Pasquini

3' di lettura

Crescono le domande di secondment, cioè le richieste di “prestito” di avvocati da parte delle aziende. E se la maggioranza degli studi legali lo ritiene un sistema positivo, c’è anche chi vede nel distacco del professionista un’operazione poco vantaggiosa.

A rilevare come le opinioni delle law firm siano contrastanti è l’indagine di inhousecommunity.it per Mag, che ha chiesto a un campione di 13 grandi studi legali attivi in Italia di giudicare il secondment. Fenomeno che in altri Paesi, come il Regno Unito, ha assunto una fisionomia ben precisa, con studi che offrono servizi dedicati e che per lo scopo hanno creato unità interne ad hoc in grado di realizzare ottimi ricavi. In Italia, almeno tra gli intervistati, solo il 15% ha una business unit dedicata al secondment.

LA RICERCA Come gli studi legali affrontano il secondment. In percentuale. Fonte: Inhousecommunity.it

Le richieste

Le aziende - e, in particolare, i loro legali in house - sono ben propense verso i secondee, cioè gli avvocati che si chiedono in prestito allo studio legale di fiducia per affrontare aspetti specialistici di un lavoro o per dare una mano nello svolgimento dell’ordinaria amministrazione, magari durante i picchi di attività. E questo spiega perché il 69% delle law firm intervistate registri negli ultimi anni un aumento della domanda.

A essere richiesti sono soprattutto gli avvocati che lavorano nei dipartimenti di banche e finanza, che rappresentano il 32% dei secondee, seguiti da quelli specializzati in fusioni e acquisizioni (29%). Nella maggior parte dei casi a lasciare lo studio per l’azienda - solitamente per un anno (il 79% dei casi) o sei mesi (il 21%) - sono avvocati con lo status di associate (il 70% dei secondee) contro il 18% di praticanti o il 12% di senior associate.