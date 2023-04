L’avvocato generale: protezione speciale alle donne vittime di violenza di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La donna di un paese terzo che rischia di essere vittima di un delitto d’onore, di un matrimonio forzato o della violenza domestica può ottenere lo status di rifugiato sulla base della sua appartenenza a «un determinato gruppo sociale».

Queste le conclusioni dell’avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea, espresse sulla Causa C-621/21, che non vincolano comunque i giudici di Lussemburgo nella decisione. A chiedere lumi alla Corte Ue è stato il Tribunale amministrativo della città di Sofia che dubitava della possibilità di concedere la protezione internazionale, e nel caso di che tipo, da riconoscere a una cittadina turca, di origine curda, di fede mussulmana (sunnita) e divorziata. I giudici si erano interrogati, in particolare, sui rischi che la ricorrente poteva correre una volta rientrata nel suo paese d’origine. La signora aveva subìto un matrimonio combinato, dal quale era “fuggita” solo dopo essere stata vittima di numerosi episodi di violenza domestica e di minacce sia da parte del marito, sia della sua famiglia di origine, sia da quella del marito. Nel 2017, un anno prima del divorzio dal primo marito, si è sposata, con rito religioso con un altro uomo. Oggi vive in Bulgaria e ha dichiarato alle autorità competenti di temere per la sua vita se dovesse ritornare in Turchia.

Le due condizioni per la tutela

Per l’avvocato generale ci sono le condizioni per la protezione speciale. Una conclusione raggiunta sulla base della direttiva sulla protezione internazionale (2011/95) che prevede due condizioni: da un lato i membri del «determinato gruppo sociale» devono condividere una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, dall’altro, tale gruppo deve avere un’identità distinta nel paese terzo, perché percepito come diverso dalla società. Per quanto riguarda la prima condizione, l’avvocato generale sottolinea che il genere della donna in questione può essere associato a una caratteristica innata: il sesso biologico, «che non può essere mutata» ai sensi della direttiva. Per la seconda condizione, de la Tour precisa, che il genere è un concetto sociologico utilizzato in modo tale da prendere in considerazione, al di là del sesso biologico, i valori e le rappresentazioni ad esso associati. Il genere è dunque un concetto che deve consentire di evidenziare il fatto che le relazioni tra donne e uomini, in una particolare società, così come le disuguaglianze che ne possono derivare a causa dei ruoli maschili e femminili assegnati sulla base di differenze biologiche, sono acquisite e costruite dalle società e possono evolvere in modo diverso nel corso del tempo e in funzione delle società e delle comunità. Le donne, quindi, per il solo fatto di essere donne, sono un chiaro esempio di un insieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili che possono essere percepite in modo diverso dalla società, a seconda del loro paese di origine, e ciò a causa delle norme sociali, giuridiche o religiose di tale paese o delle usanze della comunità a cui appartengono.

L’appartenza al gruppo sociale in quanto donne

Per l’avvocato generale un’autorità nazionale competente può ritenere, nel caso specifico, che la donna appartenga, in ragione del suo genere, a un «determinato gruppo sociale» in quanto «in conseguenza del suo ritorno, sarebbe esposta nel suo paese di origine ad atti di grave violenza domestica che sono tradizionali in determinate comunità». Inoltre, gli atti di persecuzione a cui la donna in questione può essere esposta nel suo paese di origine «possono essere presi in considerazione per determinare l’identità distinta di un gruppo in tale paese». Ad avviso di Jean Richard de la Tour è la natura degli atti di persecuzione relativi a determinate vittime a permettere di definire l’«identità distinta» di un «gruppo sociale». La direttiva 2 fa riferimento ad atti particolarmente rappresentativi di atti violenza di genere in quanto diretti contro una persona a causa del suo sesso o della sua identità o che colpiscono in modo sproporzionato le persone di un determinato sesso. Per quanto riguarda la violenza domestica, questa può tradursi «in atti di estrema gravità e in violenze ripetute che possono comportare una grave violazione dei diritti fondamentali della persona».

La violenza domestica

L’avvocato generale chiarisce inoltre che, quando si tratta di atti di persecuzione commessi da un soggetto non statale, occorre verificare che il paese di origine sia in grado e disposto a garantire una protezione effettiva contro gli atti di persecuzione. L’autorità nazionale competente deve effettuare una valutazione approfondita della domanda di protezione internazionale su base individuale, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti relativi al paese di origine, in particolare le disposizioni legislative e regolamentari di tale paese, nonché le relative modalità di applicazione, per stabilire se esista un nesso causale tra i motivi della violenza, o l’appartenenza della persona a un determinato gruppo sociale, e la mancanza di protezione da parte delle autorità del paese di origine.