L’avvocato glocal cresce nei board dei grandi studi internazionali Nelle law firm straniere siedono anche professionisti italiani: più uomini che donne, capaci di andare oltre l’ottica italiana di Elena Pasquini

La grande sfida in corso per la professione legale prende residenza negli organi di governo delle law firm internazionali. A cui partecipano anche alcuni professionisti di base in Italia, con cultura internazionale e capacità di sedere in consessi dove sotto la voce “strategia” si disegnano piani di business e di sviluppo, con le relative declinazioni nelle giurisdizioni di pratica.

Più uomini che donne, anche se non mancano le avvocatesse con incarichi gestionali di responsabilità (si veda il Sole 24 Ore del 13 gennaio). Centrale la capacità di far propri i valori della firm e contribuire a interpretare un’unica vision in mercati diversi tra loro, astraendosi dalle peculiarità del contesto italiano per operare con ottica internazionale.

«La professione può essere decifrata solo localmente - ricorda Federico Sutti, nel global board di Dentons dal novembre 2019 - ma esiste un tema culturale di bilanciamenti nell’approccio al mercato in un periodo in cui i trend di consolidamento dei cambiamenti stanno accelerando». Una nomina, quella di Sutti, che racconta, per la sua stessa origine, la contaminazione tra skill personali e ufficio di riferimento alla base degli incarichi. L’avvocato già un decennio fa era stato nell’international board di DLA Piper; ora guida un “case studies” per l’insegna: abituato alle integrazioni con realtà già presenti sul territorio, in Italia Dentons ha affidato a Sutti lo sviluppo delle sue sedi che, da ottobre 2015 a oggi, hanno via via incluso 137 professionisti, attivi in tutte le aree del diritto.

La leadership, quando si è dentro a un organismo di coordinamento, fa un passo indietro rispetto al lavoro per obiettivi comuni, che permettono di sviluppare le singole practice. «Serve molta attenzione per valutare il migliore interesse dello studio e trovare un bilanciamento, sia per le questioni legali sia sul fronte risorse umane - conferma Davide Mencacci, dal 2019 Global head of banking per Linklaters - Dobbiamo assicurarci che stiamo facendo tutto quanto è nelle nostre possibilità per dare strumenti ai professionisti della firm» facendo leva sulle competenze legali, certo, e sulle peculiarità dei singoli mercati «per capire dove possiamo aggiungere valore al business dei clienti», spiega.

